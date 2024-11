Haas-teambaas Ayao Komatsu is geen voorstander van de door de concurrentie aangedragen regel dat teams meer componenten zelf moeten gaan maken. De regel zou naar verluidt door onder andere Aston Martin en Alpine aangedragen zijn voor het 2026-reglement. Komatsu denkt dat het beoogde voorschrift echter de doodsteek zou zijn voor zijn kleinere team.

In 2026 gaat een nieuw reglement van kracht in de Formule 1. De auto’s worden dertig kilo lichter dan de huidige generatie bolides en ook komt er een gelijke verdeling tussen elektrische energie en een verbrandingsmotor die op volledig duurzame biobrandstoffen loopt. Het Duitse Auto, Motor und Sport meldt daarnaast dat sommige teams, waaronder Aston Martin, Williams en Alpine, ervoor pleiten dat teams meer componenten zelf gaan maken.

Volgens Haas-teambaas Ayao Komatsu zou dat een oneerlijke achterstand voor zijn team betekenen. “Dat zou de doodsteek zijn voor de kleine teams”, benadrukt de Japanner, tegen PlanetF1. “Als de Formule 1 wil dat zoveel mogelijk teams competitief zijn, dan zal het deze regel afwijzen.”

Haas is één van de kleinere teams op de huidige Formule 1-grid, en staat momenteel op plek zeven in constructeurskampioenschap. Volgens Komatsu is er voor de Formule 1 zelf ook reden genoeg om de componentenregel niet in te voeren. “Wat is er beter voor de sport dan als David wint van Goliath? Welke fan maakt het wat uit of de versnellingsbak of de ophanging van Ferrari of van ons komt?”

Geen voordeel Haas

Komatsu maakt ook meteen duidelijk dat het Haas-model, waarbij het team veel van hun onderdelen bij fabrieksteam Ferrari inslaan in plaats van zelf ontwerpen, geen concurrentievoordeel biedt onder het budgetplafond. “We krijgen een nominale equivalente waarde in het budgetplafond voor de onderdelen die we kopen. Dit is zo hoog dat we geen voordeel hebben,” aldus de teambaas.

