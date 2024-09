Volgens teambaas Ayao Komatsu heeft Haas een plafond bereikt. Coureurs Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen en Oliver Bearman hebben dit jaar al eenendertig punten verzameld – het team jaagt inmiddels op de zesde plek in het constructeurskampioenschap. Echter, als Haas in de toekomst nog verder wil klimmen op de grid, zijn er meer investeringen nodig.

“In de huidige vorm, zoals het team nu is opgezet, kunnen we niet veel beter presteren,” zei Ayao Komatsu onlangs tegen Crash.net. “Het goede nieuws is dat Gene (Haas, red.) altijd heeft gezegd dat hij wil blijven investeren in ons team, mits we het maximale uit de huidige middelen halen. Dat is precies wat we nu aan het doen zijn.” Haas staat momenteel op een goede zevende plaats in het kampioenschap. De zesde plek is binnen handbereik; Visa RB heeft slechts drie punten meer dan de Amerikanen.

“Gene is al na drie races begonnen met investeren,” verklapte Komatsu. “In Melbourne stemde hij al in met bepaalde verbeteringen. We moeten blijven investeren in het team en de boel verbeteren. Het plafond moet veel hoger worden als we beter willen blijven presteren.” Haas heeft al een flinke sprong gemaakt ten opzichte van vorig jaar. In 2023 eindigde het team onderaan in het kampioenschap met slechts twaalf WK-punten. Dit jaar wist Haas dat puntenaantal in Oostenrijk al in één weekend te behalen.

“Gewoon blijven maximaliseren met wat we nu voor handen hebben, dan is er al genoeg reden om in ons team te investeren”, besloot Komatsu. “Zo kunnen we geleidelijk, stap voor stap, onze mogelijkheden vergroten. Als we dat niet doen, kunnen we in de toekomst nooit voor de zevende plek in het kampioenschap vechten.”

