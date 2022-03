Het wordt voor Haas F1 een race tegen de klok om de start van de testdagen in Bahrein te halen. Mogelijk moet het Amerikaanse team de eerste testdag laten schieten, laat teambaas Günther Steiner weten.

De twee bolides en de reserveonderdelen die Haas naar Bahrein wil verschepen voor de testdagen staan nu nog altijd in het Verenigd Koninkrijk. Volgens Auto, Motor und Sport heeft het vliegtuig waarmee de onderdelen vervoerd zouden worden te kampen met technische problemen in Istanboel. Naar verwachting zal het materiaal op zijn vroegst pas dinsdagavond in Bahrein arriveren, waardoor het team hooguit een dag de tijd heeft om de VF-22 gereed te maken voor de testdagen die op donderdag van start gaan.

“We kunnen misschien de eerste testdag afschrijven,” zegt Steiner tegen AMuS. “Alle andere teams hebben twee dagen voorsprong in de voorbereiding.” Het zou een grote tegenslag zijn voor Haas, dat bij de shakedown in Barcelona ook al de nodige problemen kende. Met 160 ronden reed Haas op het Circuit de Barcelona-Catalunya al het minste aantal ronden van alle teams en loopt daardoor ook wat achter voor wat betreft de belangrijke data, zeker met de nieuwe bolides geen overbodige luxe.

In Bahrein zullen Mick Schumacher en reservecoureur Pietro Fittipaldi namens Haas testen. Fittipaldi stapt in als tijdelijke vervanger van Nikita Mazepin, die afgelopen zaterdag per direct uit het team gezet werd. Ook het contract met Russische sponsor Uralkali, waar vader Dmitry Mazepin meerderheidsaandeelhouder van is, werd opgezegd vanwege de oorlog in Oekraïne. Het is door opgelegde sancties steeds lastiger om met Russische bedrijven geldzaken te doen en door maatregelen tegen Russische sporters leek de kans klein dat Mazepin het gehele seizoen zou kunnen rijden. Haas heeft wel al aangegeven dat zij naar een ‘meer ervaren’ coureur zoeken om naast Schumacher te zetten.