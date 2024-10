Haas-teambaas Ayao Komatsu is al vier races voor het einde van het seizoen enorm blij met de resultaten van zijn team in 2024. De Amerikaanse renstal eindigde vorig jaar nog onderaan in het constructeurskampioenschap, maar dankzij de ‘saamhorigheid’ binnen Haas en de succesvolle upgrades pakte het team dit seizoen wel veel kostbare punten.

Met een puntentotaal van 46 staat het Haas-team momenteel op een verdienstelijke zesde plaats in het constructeurskampioenschap. Het is voor het team zelf een hele fijne verbetering ten opzichte van 2023, toen Haas nog met 12 punten onderaan in het klassement eindigde. Haas-teambaas Ayao Komatsu weet wel waardoor de progressie van zijn team komt.

“Het is geweldig dat we in de loop van het jaar meerdere upgrades hebben doorgevoerd en dat ze stuk voor stuk de auto sneller hebben gemaakt. Dat was eerder niet het geval”, vertelt de Japanner, tegen Formula1.com. Het Amerikaanse team nam onder andere naar de Grands Prix van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten updates mee voor de VF24.

Voor Komatsu, die in januari aan de slag ging als de vervanger van Günther Steiner, zou een zesde plaats in het kampioenschap de kers op de taart van een zeer geslaagd seizoen zijn. “Aan het begin van het seizoen was ons doel P8 in het kampioenschap”, legt de teambaas uit. “We hadden nooit verwacht dat we voor P6 zouden kunnen vechten. Maar met alle upgrades die we aan de auto hebben aangebracht, en dan de prestaties van onze coureurs, vechten we voor P6 en dat is geweldig. Iedereen kijkt uit naar elke race, wat vorig jaar niet het geval was.”

Saamhorigheid

Volgens Komatsu ligt het huidige succes van Haas niet alleen aan ‘hele goede individuen’, maar ook aan de saamhorigheid binnen het kleine team. “Alles is voor mij gericht op wat ik beter kan doen om ons als een team te laten werken, want we zijn zo’n klein team. Als we niet als een team werken, maken we geen kans”, besluit Komatsu.

