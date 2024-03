Het team van Haas, van oudsher een van de grootste underdogs in de Formule 1, heeft het na drie races al tot de zevende plek in het kampioenschap geschopt. Een lekker begin voor de Amerikanen, die op voorhand weinig verwachtten van het nieuwe seizoen. In Australië stonden beide auto’s in de top tien, mede dankzij de goede samenwerking tussen de coureurs. Haas-teambaas Ayao Komatsu weet echter dat het altijd beter kan.

Van de onderste vijf teams (lees Visa RB, Haas, Williams, Sauber en Alpine) hebben alleen Yuki Tsunoda en beide Haas-coureurs tot nu toe WK-punten gescoord. In Saoedi-Arabië waren het de verdedigingskunsten van Kevin Magnussen die zijn collega Nico Hülkenberg in de punten slingerden. Tijdens de GP van Australië waren beide mannen de hekkensluiters in de top tien.

Volgens Ayao Komatsu mag Haas blij zijn met wat het tot nu toe heeft gepresteerd. “Alles moet goed gaan als je in de punten wil eindigen”, zei hij na de race in Melbourne. In het competitieve middenveld is het immers hard werken voor de restjes van de grote topteams. “Het hele team heeft hieraan meegewerkt, ik ben heel blij.” Toch rest Haas nog genoeg werk. “Natuurlijk ging het niet perfect, er zijn altijd dingen die we kunnen verbeteren”, concludeerde de Japanner.

Teamwork

Haas-coureur Nico Hülkenberg gaf na de GP in Melbourne toe dat hij nog het meest tevreden is over de ontwikkeling van de auto. Tijdens de race profiteerde hij immers vooral van het uitvallen van toppers als Max Verstappen en George Russell. “Voor mij is het vooral bemoedigend dat de auto het zo goed doet in de race”, legde de Duitser uit. “Dat was vorig jaar wel anders.” In 2023 kon Haas op zaterdag goed kwalificeren, maar was het team op zondag door flinke bandenslijtage niet vooruit te branden.

Ook Kevin Magnussen is blij met de resultaten. “Vorig jaar wist je op zondagochtend al dat het lastig zou gaan worden”, gaf hij toe. “Nu weet ik dat ik de kans krijg om mee te kunnen vechten. We hebben beide auto’s in de punten gekregen, dat is weer goed teamwork.”

