Haas reageert op geruchten over overname: ‘Niet te koop’

Haas heeft gereageerd op de overnamegeruchten die sinds vorige week de ronde doen. De Italiaanse tak van Motorsport.com meldde dat Dmitry Mazepin, vader van F2-coureur Nikita, een bod zou hebben gedaan op het Amerikaanse team. Haas maakt in een kort maar krachtig statement duidelijk dat er geen overname zal zijn.

Volgens Motorsport.com voerde Dmitry Mazepin tijdens de Russische GP gesprekken met verschillende teams. Vooral de interesse in Haas zou concreet zijn. Zo concreet zelfs dat de Rus een bod heeft gedaan, “een bod waar niemand nee tegen zou zeggen”, zo stelde het Italiaanse medium vorige week.



Haas heeft ondertussen gereageerd op de overnamegeruchten. “Het team is niet te koop” luidt de korte, maar duidelijke reactie aan Formula1news. Dat is mogelijk goed nieuws voor Sergio Pérez, die op zoek is naar een nieuw team voor 2021 en gesprekken voerde met het Amerikaanse team.

Pérez is echter niet de enige mogelijkheid voor Haas. Teambaas Günther Steiner maakte in Italië duidelijk dat het team verschillende opties heeft voor volgend jaar en “op zoek is naar continuïteit”. Ook een verlengd verblijf van het huidige coureursduo Grosjean-Magnussen behoort tot de mogelijkheden. “Alles is mogelijk voor volgend seizoen”, vertelde Steiner vorige maand aan Sky Sports. “Ik ga er de komende maanden met Gene Haas over praten, maar het enige dat belangrijk is is dat we ons best doen. Dan zullen we wel zien wat het beste bij ons past. Maar er is naar mijn mening maar één ding zeker: wie er in 2021 voor ons rijden moeten ook in 2022 voor ons rijden”, benadrukte de Italiaan.

