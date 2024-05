Waar ex-teambaas Günther Steiner onlangs zijn voormalige team aanklaagde, is het nu Haas dat naar de rechter stapt. Volgens de Amerikanen heeft de excentrieke Steiner onrechtmatig gebruik gemaakt van foto’s in zijn boek Surviving to Drive. Ironisch genoeg klaagde de voormalig teambaas Haas aan voor het onrechtmatige gebruik van zijn gezicht in promotiemateriaal.

Autosport.com weet te melden dat Haas juridische stappen wil ondernemen tegen Günther Steiner. De oud-teambaas bracht in 2023 het boek Surviving to Drive uit, over zijn bewogen tijd bij de Amerikaanse renstal. Daarin zou hij afbeeldingen hebben gebruikt die in handen zijn van het Formule 1-team. “In 2023 heeft Steiner zonder toestemming van Haas Automation de publicatie ‘Surviving to Drive’ geschreven, waarin op onrechtmatige wijze gebruik werd gemaakt van de Haas Automation- handelsmerken en de Haas Automation Trade Dress”, aldus Autosport.

Ironisch genoeg stapte Günther Steiner nog geen twee weken geleden zelf naar de rechter. Hij beschuldigde Haas ervan dat ze onwettig gebruik maakte van zijn gezicht in promotiemateriaal. Door zijn prominente rol in de Netflix-documentaire Drive to Survive werd Steiner een van de populairste figuren in de sport. Hij scoort enorm goed bij het Amerikaanse publiek en zijn boek werd vanzelf een bestseller.

