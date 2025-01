Haas-teambaas Ayao Komatsu deelt zijn zorgen over het aantal medewerkers bij Haas. Het Amerikaanse team heeft het minste aantal werknemers in dienst van alle Formule 1-teams, en volgens de Japanner is dat op de lange termijn niet duurzaam. “We kunnen mensen niet laten instorten”, erkent Komatsu.

Haas breidde het aantal medewerkers recentelijk al uit tot ongeveer 330 werknemers, maar komt nog steeds tekort. Zo heeft middenveldsteam Williams, dat in 2024 lager dan Haas in het constructeurskampioenschap eindigde, meer dan duizend medewerkers. Volgens teambaas Ayao Komatsu is het van cruciaal belang dat Haas zo snel mogelijk nog verder uitbreidt.

“330 mensen, dat is niks”, vertelt Komatsu tegen RACER. “Wat geweldig is aan dit team is dat we veel van iedereen vragen. Mensen doen één, twee of drie taken. Maar ik voel me daar slecht over, ik kan dat niet als basis hebben, dat is niet duurzaam.” De Japanner is van mening dat Haas’ huidige structuur werknemers tot een burn-out kan leiden. “We kunnen mensen niet laten instorten. We moeten de middelen vergroten.”

‘Gene was blij’

Ondanks dat Haas het kleinste team op de Formule 1-grid is, maakte de Amerikaanse renstal wel een grote sprong vooruit tussen het 2023- en 2024-seizoen. Haas steeg namelijk in één jaar tijd van plaats tien in het constructeurskampioenschap naar plek zeven, tot grote vreugde van eigenaar Gene Haas. “Gene was erg blij. Eerlijk gezegd dacht ik dat hij ontevreden zou zijn dat we geen P6 konden halen”, onthult Komatsu.

Maar het tegenovergestelde was waar: de Haas-eigenaar stuurde de teambaas gelijk na de race in Abu Dhabi een berichtje om het hele team te feliciteren. “Dus dat was erg leuk om te horen. Ik belde hem en hij zei meteen ‘Gefeliciteerd, het is een geweldige prestatie’, wat je eerlijk gezegd niet vaak hoort van Gene! Maar hij is natuurlijk erg competitief”, besluit Komatsu.

