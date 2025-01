Nico Hülkenberg heeft er vertrouwen in dat het voor Sauber mogelijk is om een vergelijkbare ommekeer als zijn vorige team Haas te maken. De Amerikaanse renstal steeg tussen 2023 en 2024 drie plaatsen in het constructeurskampioenschap, en de Duitse coureur ziet Sauber wel een vergelijkbare sprong maken. “De basis is niet zo slecht”, legt Hülkenberg uit.

Nico Hülkenberg staat in maart in Melbourne aan de startlijn als Sauber-coureur. De Duitser verruilt na twee seizoenen terug bij Haas het Amerikaanse team voor Sauber, voorafgaand aan de overname door Audi. Hülkenberg verlaat Haas net op het moment dat de renstal weer omhoog krabbelt in het constructeurskampioenschap. Het Amerikaanse team eindigde namelijk in 2024 op plek zeven, drie plaatsen hoger dan het jaar ervoor.

Toch heeft Hülkenberg geen spijt dat hij juist nu bij Haas is vertrokken. De coureur ziet de ommekeer van Haas juist als een goed voorbeeld voor Sauber. “Het voorbeeld van Haas laat zien dat het mogelijk is, zelfs in een korte tijd”, vertelt Hülkenberg tegen Auto, Motor und Sport. “Ik geloof ook dat Sauber al de eerste stap in de goede richting heeft gezet met de upgrade van Las Vegas. Dat was een grote correctie.” Sauber eindigde in 2024 met maar vier punten als laatste in het kampioenschap.

Competitiever

Toch blijft de Duitser optimistisch. Hülkenberg mocht tijdens de post-season test in Abu Dhabi al in de Sauber-bolide plaatsnemen, en merkte toen al dat de auto ‘duidelijk competitiever’ was. “De basis is niet zo slecht. Natuurlijk moet er nog veel in detail gebeuren en zijn er nog wat dingen te optimaliseren. De richting is duidelijk.”

