Wat is nodig voor een coureur om een lange carrière in de Formule 1 na te streven? Nico Hülkenberg weet daar wel het antwoord op. Volgens de Duitse coureur is het zich kunnen aanpassen aan de auto essentieel. Hülkenberg ziet op dat gebied gelijkenissen tussen hemzelf en Max Verstappen.

Nico Hülkenberg maakte in 2010 zijn debuut in de Formule 1, en draait dus al een tijdje mee. De Duitser wacht al wel vijftien jaar op een podiumplaats, maar bewees afgelopen seizoen dat hij alleen maar sneller wordt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Lewis Hamilton en Daniel Ricciardo, Grand Prix-winnaars die niet met de huidige generatie bolides konden omgaan. Hülkenberg denkt echter niet dat de huidige auto beter bij hem past dan bij zijn twee (voormalig) collega’s.

“Ik denk dat het altijd meer te maken heeft met hoe je je voelt als coureur, hoe je zelfvertrouwen is”, vertelt de Duitse coureur aan Motorsport-Total. “Uiteindelijk gaat het om het gevoel dat je wel of niet in de auto hebt en als je één procent mist, dan is er meteen een probleem. Dan is er een gebrek aan rondetijd en dat kun je zien op de stopwatch.”

Aanpassen

Hülkenberg zet daarbij wel de kanttekening dat hij, net als Max Verstappen, erg goed is in zich aanpassen aan de auto. “Er zijn ook voorbeelden zoals Max, die ongeacht de generatie auto onder alle omstandigheden presteert. Ik voelde hetzelfde”, vervolgt de aanstaande Sauber-coureur. “Natuurlijk heb ik mijn ups en downs gehad, bij Renault kwam ik er niet zo goed uit. Maar dat kwam door andere omstandigheden, zoals ik al zei, het was meer een kwestie van gevoel en waar je staat.”

Volgens de oud-Haas-coureur is het vermogen om zich te kunnen aanpassen essentieel voor een coureur om een lange carrière in de koningsklasse te ambiëren. “Anders, als je alleen goed bent in één auto en je niet ontwikkelt, je niet aanpast, dan zou je een relatief korte levensverwachting hebben hier in de Formule 1”, besluit Hülkenberg.

