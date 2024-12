Nico Hülkenberg verruilt volgend jaar Haas voor Sauber. Met het debuut van een Audi-fabrieksteam op de horizon hoopt de Duitse coureur in de toekomst weer mee te doen in de voorhoede. Waar hij een paar jaar geleden nog afscheid nam van de Formule 1, is hij nu een populaire routinier die bij Haas heeft laten zien dat hij het racen nog niet is verleerd. Zelf kijkt Hülkenberg terug op een ‘plezierige’ periode bij de Amerikaanse renstal.

Tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi werd Nico Hülkenberg door de media gevraagd naar zijn afgelopen twee jaar bij Haas. Na het ontslag van Mick Schumacher in 2023 werd de ervaren Duitser, die sinds 2019 niet meer fulltime in de Formule 1 had geracet, gecontracteerd. Vooral in het afgelopen seizoen maakte de 37-jarige coureur indruk. Zijn snelheid in de kwalificaties en zijn vermogen om goede punten te scoren voor het team gingen niet onopgemerkt. Sauber, dat vanaf 2026 wordt overgenomen door Audi, bood hem daarop een tweejarig contract aan.

“Het was een hele positieve ervaring,” zei Hülkenberg over zijn tweejarige avontuur met Haas. “Veel positieve emoties, veel vreugde en veel plezier – dat is hoe ik terugkijk op de afgelopen twee jaar. Ik denk dat we in die tijd naar elkaar toe zijn gegroeid en behoorlijk sterk zijn geworden. Het is een erg leuke rit geweest. Ik denk dat we, in ieder geval voor mij persoonlijk, de verwachtingen hebben overtroffen. Na twee jaar afwezigheid had ik zelf ook niet gedacht dat mijn carrière zo zou verlopen.”

‘Plezier in de Formule 1’

“Uiteindelijk blijven de meest succesvolle races je bij,” vervolgde Hülkenberg. “Maar dat is niet het enige wat voor mij telt. De reis die we samen hebben gemaakt, vind ik heel belangrijk. Zoals ik al zei, ik heb heel veel plezier gehad, en dat is heus niet altijd zo geweest in de Formule 1. Dus voor mij is dat gewoon het allerbeste. Dat ik volgend jaar nog wat extra uren mag maken in deze sport, is waarschijnlijk ook een hoogtepunt.”

In 2025 wacht hem een nieuwe uitdaging. Bij Sauber, dat dit jaar hekkensluiter was in de Formule 1, moet hij het team voorbereiden op de overname door Audi. Bovendien moet hij debutant Gabriel Bortoleto onder zijn hoede nemen. “Ik kijk er heel positief tegenaan,” reageerde Hülkenberg. “Dit jaar is gelukkig al erg succesvol geweest – met Haas hebben we al een soort van gewonnen.”

