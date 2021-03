Haas-teambaas grapt over nieuwe Ferrari-motor: ‘Mag niet zeggen dat ik happy ben’

Ferrari had in 2020 volgens de consensus de zwakste motor van allemaal, maar de fabrikant met het steigerende paard als symbool heeft er van de winter aardig wat paardenkrachten extra uit weten te persen.

Hoe groot die stap precies is, laat zich lastiger raden. Günther Steiner, teambaas van Ferrari-klant Haas, grapt tegenover het Duitse RTL dat hij ‘beter niet kan zeggen dat het een grote stap is’. “Want ik mag Ferrari niet laten merken dat ik happy ben. In de autosport is het immers nooit genoeg”, grijnst hij.

Op serieuzere toont benadrukt Steiner dat Ferrari ‘logischerwijs een stap vooruit heeft gezet’. Toch kan hij niet inschatten of het de krachtsverhoudingen gaat veranderen. “We weten immers niet wat voor stap de andere fabrikanten gezet hebben en of die groter of kleiner is.”

“Ik ken de cijfers van de andere fabrikanten niet. Die van Ferrari uiteraard wel en als zij me zeggen dat het beter is, vertrouw ik daarop.” Vanuit Ferrari zelf zijn de geluiden in elk geval positief: topman Mattia Binotto verklaarde al dat ‘de snelheid op de rechte stukken geen probleem meer moet zijn’. Hoe groot de stap dan volgens Steiner is? “Medium”, antwoordt hij lachend.

Ferrari-motor het meest betrouwbaar?

Qua betrouwbaarheid zat het in elk geval wel goed met de Ferrari-krachtbron tijdens de wintertest. De drie Ferrari-teams (de Scuderia zelf, Haas en Alfa Romeo) reden net iets minder kilometers dan de Mercedes-teams, maar daarvan is er eentje meer.

Hoewel het een enigszins kromme vergelijking is, was Ferrari als je het aantal kilometers door het aantal teams deelt zelfs de meest ‘productieve’ motorfabrikant in Bahrein. Ferrari komt dan (afgerond) op 2201 kilometer, Renault op 2143 stuks, Honda op 2140 kilometer en Mercedes 1783.