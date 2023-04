Het is aan de concurrentie om een einde te maken aan de huidige dominantie van Red Bull, niet aan de FIA. Dat zegt Haas-teambaas Günther Steiner. Hij reageert daarmee op uitlatingen van onder andere Mercedes-coureur George Russell, die stelde dat Red Bull in de vorige race in Australië bewust inhield om de FIA niet te verleiden met reglementsveranderingen de verschillen te verkleinen.

In het verleden gebeurde het vaker dat de FIA ingreep om een einde te maken aan de dominantie van één team. Denk maar eens aan het verbieden van de voor- en achterwielophanging bij Mercedes en eerder aan het geharrewar over de dubbele diffuser van Brawn GP.

Max Verstappen won vorige maand de openingsrace van het seizoen in Bahrein met 38 seconden voorsprong op de eerste niet-Red Bull-auto en hij lag vijftien seconden voor in Saoedi-Arabië, maar bij de laatste race in Australië hield hij zijn voorsprong op Lewis Hamilton onder de tien seconden. Volgens Russell deed hij dat bewust om ingrijpen van de FIA te voorkomen.

“Het is duidelijk dat Red Bull op dit moment een voordeel heeft”, stelt Steiner tegen diverse autosportmedia, “maar ik zou niet zeggen dat ze dat voordeel de komende twintig races zullen behouden. Alle teams zullen de achterstand gaandeweg het seizoen gaan inlopen. Hopelijk komen we erachter hoe het komt dat Red Bull nu zo snel is en kunnen we het kopiëren of iets soortgelijks doen. Red Bull heeft fantastisch werk geleverd bij de ontwikkeling van de auto. Daar kun je de auto niet de schuld van geven. Als een ander het beter doet, verdient hij daarvoor de credits.”