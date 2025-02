Het team van Haas heeft alvast een primeur voor het seizoen van 2025: voor het eerst sinds het debuut in 2016 is de Amerikaanse renstal volledig zelfvoorzienend. Onder leiding van teambaas Ayao Komatsu veroverde het team in 2024 de zevende plaats in het constructeurskampioenschap. Het bijbehorende prijzengeld en een lucratieve sponsordeal met Toyota maken dat eigenaar Gene Haas voorlopig niet zijn portemonnee hoeft te trekken.

“Dit jaar is de eerste keer dat Gene (Haas, red.) geen eigen geld hoeft in te leggen,” zei teambaas Ayao Komatsu tegenover Lawrence Barretto van Formula1.com. “In het verleden hebben we de budget cap nooit gehaald, maar dit jaar zitten we er wel degelijk tegenaan.” Haas staat daardoor voor een nieuwe uitdaging – onder het strikte prijsplafond blijven. “Het is geweldig dat we eindelijk de middelen hebben die we nodig hebben,” vertelde Komatsu trots. “Nu moeten we zorgen dat we dezelfde mindset toepassen als op de racebaan.”

‘Vechten voor P6’

Die nieuwe mindset heeft Haas de zevende plaats bij de constructeurs opgeleverd, zo legde Komatsu uit. Na een dieptepunt in 2023, toen het team stijf onderaan eindigde, wordt het succes van het afgelopen seizoen grotendeels toegeschreven aan de komst van de Japanse teambaas. “We hebben in 2024 echt de mentaliteit van het team veranderd,” lichtte hij toe. “We hebben bepaald wat acceptabel is en waar we naar moeten streven. Die aanpak moeten we nu ook op het budget toepassen. Vroeger, toen we onder de budget cap zaten, konden we ongestoord geld uitgeven. Nu krijgen we te maken met een strikt plafond. Dat is een compleet andere manier van denken, maar dat hoort er nu eenmaal bij als je competitief wilt zijn.”

LEES OOK: Haas-teambaas deelt grote zorg over werknemersaantal: ‘Voel me daar slecht over’

In lijn met deze competitieve instelling stelt Haas ambitieuze doelen voor 2025. “Er zijn nog zoveel dingen die we moeten verbeteren,” vervolgde Komatsu. “Vorig jaar eindigden we op P7, dus in 2025 willen we vechten voor P6. Maar omdat we in het verleden nooit echt consistent zijn geweest over meerdere seizoenen, zou P7 ook weer een knappe prestatie zijn.”

De 49-jarige teambaas is zich ervan bewust dat hij aan het hoofd staat van het kleinste team in de Formule 1. Eerder uitte hij al zijn zorgen over het geringe aantal werknemers binnen zijn organisatie. Het is te hopen dat het nieuwe budget en de sponsoring van Toyota het team in staat stellen om verder uit te breiden. De Japanse autogigant zou de Amerikanen in ieder geval toegang kunnen verlenen tot een eigen simulator. In het verleden leende Haas de infrastructuur van motorleverancier Ferrari.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.