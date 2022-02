Het team van Haas laat vrijdag als eerste een glimp van een 2022-auto zien, met de onthulling van de kleurstelling van de VF-22.

De kleine Amerikaanse renstal zal de daadwerkelijke VF-22 dus nog niet tonen. Het zal vermoedelijk om een presentatie van de kleurstelling op een reeks renders (door de computer gegenereerde beelden) van een generieke 2022-auto gaan.

Haas-teambaas Günther Steiner zinspeelde er eerder deze week in gesprek met RTL al op dat Haas wel eens als eerste haar 2022-auto zou kunnen tonen. Wanneer Haas de échte 2022-bolide laat zien, is nog niet bekend. De zogenaamde livery reveal van de 2022-Haas is vrijdag om 12:00 uur Nederlandse tijd.

De verwachting is dat de Haas-kleurstelling weer grotendeels ingegeven zal zijn door titelsponsor Uralkali. Vorig jaar zorgde dit voor opschudding. Door een dopingsanctie tegen Rusland mag de Russische coureur Nikita Mazepin namelijk niet onder de vlag van zijn thuisland rijden. Haas reed in 2021 echter in de Russische driekleur rond.

Overzicht teampresentaties:

4 februari Haas 9 februari Red Bull 10 februari Aston Martin 11 februari McLaren 14 februari AlphaTauri 17 februari Ferrari 18 februari Mercedes 21 februari Alpine 27 februari Alfa Romeo nnb Williams