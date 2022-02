AlphaTauri-teambaas Franz Tost gelooft dat het vandaag de dag in de Formule 1 niet meer mogelijk is om goed te presteren met twee rookies in het team, een aanpak waar Haas vorig jaar voor koos. Voor Tost is er maar één goede combinatie: een ervaren coureur en een rookie.

Haas besloot vorig jaar om voor een andere aanpak te gaan. Het team nam afscheid van de ervaren Romain Grosjean en Kevin Magnussen en zette al zijn geld in op twee rookies: Mick Schumacher en Nikita Mazepin. De twee kwamen over van de Formule 2 en kregen vorig jaar dus al de kans om een volledig seizoen in de Formule 1 te rijden, al viel dat met de VF-21 niet mee. Ze waren veroordeeld tot de achterhoede nadat Haas al vroeg besloot om de auto niet door te ontwikkelen en alle focus op 2022 te leggen.

Maar, denkt AlphaTauri-teambaas Franz Tost, met twee rookies ga je het in de Formule 1 vandaag de dag niet meer redden. Zeker niet nu er een budgetplafond ingesteld is, waardoor de teams dichter bij elkaar zouden moeten zitten. “Vandaag de dag is het echt een grote uitdaging om twee onervaren coureurs in de auto te hebben, in het constructeurskampioenschap zal je direct achteraan staan”, zegt Tost tegen Motorsport.com.

Wat het vooral zo’n uitdaging maakt, is dat het veld heel sterk is. “Je maakt met twee rookies geen schijn van kans om in het middenveld of vooraan te rijden”, stelt Tost. “Het veld is gewoon te competitief en sterk. Als je kijkt naar de kwalificatietijden, dan gaat het om honderdsten van seconden. In Saoedi-Arabië stond Pierre (Gasly, red.) 0.087 seconde achter Charles Leclerc, dat is iets van 78 centimeter, en dat was een verschil van twee posities.”

“Als je een jongere en onervaren coureur hebt,” vervolgt Tost, “dan praat je over een verschil van tienden, niet duizendsten van seconden.” In de Toro Rosso-tijd wilde het team nog wel eens voor twee rookies gaan, maar daar wil Tost nu niet meer aan denken. “Een combinatie van een ervaren coureur met een rookie is beter”, oordeelt Tost. “Als er dan een zeer bekwame coureur is, dan staat AlphaTauri altijd klaar om een jonge coureur op te leiden.”