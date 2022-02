Het is, met alle respect, niet de auto waar de gehele Formule 1-wereld het meest naar uitkijkt, maar Haas’ 2022-bolide kan zomaar flink wat bekijks trekken aangezien het Amerikaanse team niet uitsluit deze als eerste te presenteren.

Een datum staat nog niet, maar teambaas Günther Steiner vertelt het Duitse RTL dat het ‘begin februari’ zal worden. “Het zou zomaar kunnen dat wij onze nieuwe auto als eerste presenteren”, weet hij dan ook. Momenteel hebben vier teams een datum geprikt: Aston Martin, McLaren, Ferrari en Mercedes.

Lees ook: Aston Martin maakt als eerste team datum bekend van onthulling 2022-bolide

Van dit kwartet trekt Aston Martin als eerste het laken van haar nieuwe auto. Op 10 februari moet de AMR22 aan de wereld getoond worden. Zoals bekend wordt er in 2022 met compleet nieuwe auto’s gereden. Dit als gevolg van de regelrevolutie in de Formule 1. Vandaar ook dat de eerste auto die wordt getoond op veel aandacht kan rekenen.

Achter de schermen is het ondertussen hard werken bij de teams. “Wij hebben kort voor Kerst onze crashtests gedaan. We zijn daar gelijk doorheen gekomen”, vertelt Steiner. “De jongens hebben goed werk geleverd”, zegt hij, nu het einde snel in zicht komt: “Over twee weken moet dat ding af zijn”, drukt hij dat op z’n Steiners uit.

Russisch vlagvertoon?

Voor Haas is de VF-22, zoals ‘dat ding’ officieel zal heten, een belangrijke auto. Het team richtte zich in 2021 immers al vrijwel uitsluitend op de regelveranderingen van dit jaar, en de kansen die daarbij komen kijken. Haas’ 2021-auto was dan ook een amper doorontwikkelde versie van zijn voorganger uit 2020. Haas eindigde 2021 ook puntloos als laatste.

2021’s VF-21 viel nog het meest op door zijn (omstreden) kleurstelling. Hoewel coureur Nikita Mazepin vanwege een dopingsanctie tegen Rusland niet onder de Russische vlag mag rijden, was de auto in de Russische driekleur uitgedost. Of Haas’ 2022-auto dezelfde kleuren krijgt? “Ik zeg niks. Ik wil de verrassing niet verpesten”, zegt Steiner.

Lees ook: Mazepin debuteert onder neutrale vlag, Russische vlag verboden door dopingsanctie

Wat beweegt Mercedes-teambaas Toto Wolff? Wordt Max Verstappen de eerste Nederlandse sportmiljardair, en wat verwacht Valtteri Bottas van zijn Alfa-avontuur? Dat en nog veel meer lees je in FORMULE 1 Magazine nr. 02 – nu in de winkel verkrijgbaar of hier te bestellen!