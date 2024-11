De kwalificatie voor de GP van São Paulo werd een slagveld! Zware regenval zorgde voor maar liefst vijf rode vlaggen; beide Williams-coureurs, twee Aston Martins én Carlos Sainz moesten het onderspit delven. Inmiddels weten we dat Sainz tijdens de race vanuit de pitstraat moet starten en dat Alexander Albon helemaal niet kan deelnemen. Helmut Marko vraagt zich af of deze chaotische kwalificatie überhaupt door had moeten gaan.

“Tijdens deze kwalificatie hebben we vijf auto’s zien crashen,” zei Marko tegen Viaplay. “Sommige maakten echt hele harde klappers.” Zo reed Alex Albon tijdens Q3 dusdanig hard de muur in dat zijn FW46 niet op tijd gerepareerd kan worden voor de Grand Prix. Waar hij aanvankelijk vanaf P7 zou vertrekken – de beste startplek van het jaar voor de Williams-coureur – moet hij de GP van São Paulo uitzitten.

Onjuiste beslissing?

“Ik weet niet of het de juiste beslissing was om de kwalificatie door te laten gaan,” vervolgde Marko. Red Bull was zelf ook de dupe van de chaos op Interlagos. Lance Stroll parkeerde zijn Aston Martin in Q2 in de muur, maar de wedstrijdleiding wachtte zo lang met de rode vlag dat zowel Max Verstappen als Sergio Pérez geen tijd meer had voor een snelle ronde. De Red Bull-coureurs strandden respectievelijk op de twaalfde en dertiende plaats.

“Het duurde nota bene meer dan dertig seconden voordat de rode vlag een keer tevoorschijn kwam,” vervolgde Marko gefrustreerd. “Bij het andere ongeluk met Alonso ging de rode vlag er meteen uit. Dat is natuurlijk heel vervelend, want onze auto kon hoe dan ook meevechten in de voorhoede.” Tijdens de sprintrace op zaterdag bewees Max Verstappen al dat hij de beide McLarens kon bijhouden. De Ferrari van Charles Leclerc wist hij bovendien achter zich te houden.

