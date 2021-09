Oud-Formule 1-coureur Mika Häkkinen prijst het ‘moedige’ besluit van Red Bull om de krachtbron van Max Verstappen in Sotsji te vervangen. Het was een groot risico, maar volgens de wereldkampioen van 1998 en 1999 heeft het zijn vruchten afgeworpen: “Het was geweldig om Max tweede te zien worden.”

Waar Red Bull eerst nog de kwalificatie wilde afwachten voordat ze zouden beslissen over een motorwissel, maakten ze op vrijdag al bekend dat Max Verstappen een nieuwe krachtbron zou krijgen. Omdat het de vierde van het seizoen was leverde het hem een gridstraf op waardoor hij als twintigste moest starten. Op de droge baan rekende hij al snel af met Valtteri Bottas en reed zich snel richting de punten, maar na de eerste pitstop viel die inhaalslag wat stil. De regen in de slotfase van de race bood de Nederlander alsnog de kans om op het podium te komen, wat ook gebeurde. Met de tweede plaats hield hij de schade beperkt. Oud-coureur Mika Häkkinen prijst na dit resultaat het ‘moedige’ besluit van Red Bull om de krachtbron in Sotsji te vervangen.

“Red Bulls beslissing om Max een nieuwe krachtbron te geven, hem achteraan op de grid te plaatsen op een circuit dat normaal gesproken bij Mercedes past, en zijn gridstraf van drie plaatsen te elimineren, vergde veel moed”, schrijft Häkkinen in zijn column voor Unibet. “Het heeft echt zijn vruchten afgeworpen.”

“Het was geweldig om te zien dat Max als tweede eindigde”, vervolgt de Flying Finn. “Een lange tijd leek het erop dat de Grand Prix hem zou ontglippen. Hij zat vast buiten de top vijf en had moeite om de vooruitgang te boeken die hij wilde. Toen de regen kwam, was zijn pitstop snel en perfect getimed.”

“Die tweede plaats betekent dat Lewis weliswaar de race won en de leiding in het wereldkampioenschap heroverde, maar dat Max slechts twee punten achterstand heeft. Het kampioenschap kon niet meer in evenwicht zijn”, aldus Häkkinen.