Oud-Formule 1-coureur Mika Häkkinen stelt dat Red Bull zich zorgen moet maken na de sterke vertoning van Mercedes in Brazilië. De wereldkampioen van 1998 en 1999 was onder de indruk van Lewis Hamilton, die zijn ‘woede’ na de tegenslagen omzette in iets ‘heel positiefs’.

“Na de Grand Prix van Mexico zeiden sommige waarnemers dat het wereldkampioenschap naar Red Bull en Max Verstappen zou gaan, maar met Valtteri Bottas die de sprintrace won en Lewis die een uitzonderlijke prestatie neerzette in de Grand Prix zien de zaken er nu heel anders uit”, schrijft Häkkinen in zijn column voor Unibet.

Foto: Motorsport Images

“Dat is ook waarom dit kampioenschap zo spannend is”, vervolgt de wereldkampioen van 1998 en 1999, die Red Bull bovendien waarschuwt dat zij zich zorgen moeten maken. “Van het ene weekend naar het andere, van het ene type circuit naar het andere: de ene keer in het voordeel van Red Bull, dan weer in het voordeel van Mercedes. Elke auto heeft zijn sterkte- en zwaktepunten. Het gevecht is zo in evenwicht dat de karakteristieken van de circuits een heel grote invloed hebben.”

Hamilton omschreef het weekend in Brazilië nog als zijn ‘zwaarste weekend ooit’. De Brit werd gediskwalificeerd in de kwalificatie nadat zijn DRS-vleugel niet aan de technische reglementen voldeed en hij zou voor de race van zondag al vijf plaatsen gridstraf krijgen vanwege een motorwissel. “Ik denk niet dat het vermogensvoordeel heel groot zou zijn”, stelt Häkkinen, die benieuwd is of die 0,2 mm een echt voordeel kon bieden. “Het was misschien zelfs een probleem omdat alle elementen van de aerodynamica perfect moeten zijn. De metingen waren helder en het besluit viel in het nadeel van Lewis en Mercedes. Dat is voor iedereen moeilijk te accepteren, dus ik kan wel begrijpen waarom het team zo reageerde op het besluit”, doelt hij met name op teambaas Toto Wolff, die zich vaker kritisch uitliet in Brazilië.

“Wat zo interessant is, is dat zowel Lewis als het team, doordat ze achteraan moesten starten voor de sprintkwalificatie, hun woede omzetten in iets heel positiefs”, voegt Häkkinen toe. “Het gaf ze nog meer motivatie, de vastberadenheid om de sprintkwalificatie aan te pakken als het eerste deel van de race. Op zondag hebben zij hun strategie voltooid”, aldus Häkkinen, die nog maar eens benadrukt dat de twee coureurs – en de teams – het netjes houden. “Dit kampioenschap is te mooi om te laten beslissen door crashes, straffen of ingrijpen van de stewards.”