Vertegenwoordigers van Mercedes en Red Bull moeten zich donderdagmiddag om 15:00 uur Nederlandse tijd virtueel bij de stewards melden. Dit om te zien of Mercedes genoeg bewijs heeft om de stewards te overtuigen hun beslissing uit Brazilië te herzien. De wedstrijdleiding besloot toen het incident tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen niet te onderzoeken.

Mercedes heeft dit verzoek ingediend en beroept zich op het zogenaamde right to review. Teams kunnen dit, binnen enkele dagen na een incident, doen als ze vinden of denken nieuw bewijs te hebben waardoor de stewards er nu mogelijk anders over zouden denken. Red Bull deed dat eerder dit jaar ook na de botsing tussen Hamilton en Verstappen in Silverstone. Dat protest werd toen verworpen omdat de stewards vonden dat er geen nieuw bewijs was.

Mercedes denkt dat dus wel te hebben – en het team heeft misschien ook wel een punt. De videobeelden van Verstappens naar voren gerichte onboardcamera waren immers niet beschikbaar toen de stewards zondag in Brazilië besloten zijn bijna-botsing met Hamilton in ronde 48 niet te onderzoeken. Inmiddels zijn deze beelden wel voorhanden. Het staat Mercedes uiteraard vrij daarnaast nog met aanvullend bewijs te komen.

De stewards zullen zich hier donderdag om 15:00 uur Nederlandse tijd (17:00 uur in Qatar) over buigen. Als ze vinden dat Mercedes een punt heeft, kan er dus alsnog een onderzoek naar het incident uit Brazilië volgen waarin Verstappen Hamilton volgens Mercedes van de baan dwong. Verstappen zou dan, indien hij als schuldige aangewezen wordt, alsnog een tijdstraf voor die race kunnen krijgen of een gridstraf voor een volgende Grand Prix.

Eerder protest

Bij de zitting op donderdagmiddag zullen ook Red Bull-vertegenwoordigers aanwezig zijn. Zoals gezegd heeft Red Bull eerder, na de botsing tussen Hamilton en Verstappen in Silverstone, eenzelfde verzoek ingediend. Dit omdat het de tijdstraf van tien seconden in die race – die Hamilton alsnog won – niet genoeg vond.

De stewards verwierpen dat protest toen in strenge bewoordingen: Red Bull kwam met GPS-data en simulaties en had met testrijder Alexander Albon zelfs een reconstructie gedaan van de racelijnen van Hamilton. De stewards stelden echter dat Red Bulls bewijs niets nieuws was en het team zelfs ‘enkele zorgelijke aantijgingen’ had gedaan.

