Mercedes-teambaas Toto Wolff is trots op het harde werk dat zijn team afgelopen weekend in São Paulo heeft verricht en is vastbesloten om komend weekend in Qatar opnieuw alles uit de kast te halen voor een goed resultaat.

Mercedes kreeg op de vrijdag voor de Grand Prix van Brazilië een zware klap te verwerken. Het DRS-systeem van de auto van Lewis Hamilton bleek na de kwalificatie niet aan de reglementen te voldoen. De Brit werd uit de uitslag gehaald en moest op zaterdag de sprintkwalificatie achteraan starten. Hamilton reed in de korte race naar een vijfde plaats, maar moest voor het hoofdevenement op zondag opnieuw enkele plaatsen terug. Dit keer vanwege een motorwissel. Ook dit keer ging Hamilton niet bij de pakken neerzitten: de Brit was met zijn nieuwe motor een klasse apart en won uiteindelijk de race.

De tegenslag door de diskwalificatie en gridstraf zorgden in Brazilië voor extra motivatie om de race op zondag tot een goed einde te brengen. Dat dat lukte, toont de onverzettelijkheid van zijn team, zegt Wolff in zijn vooruitblik op de Grand Prix van Qatar. “Afgelopen weekend in São Paulo was een overwinning op tegenslag. Ik kon niet trotser zijn op de vechtlust van elk lid van het team. Bij elke tegenslag wordt onze vastberadenheid groter. Dit toch al hechte team wordt bij elke uitdaging die we voorgeschoteld krijgen, alleen maar hechter.”

Motorsport Images

“Lewis behaalde een verbluffende overwinning, waarover nog jaren zal worden nagepraat”, analyseert Wolff de race in São Paulo. “Voor ons is die overwinning slechts één belangrijke stap op onze reis. Ons doel is duidelijk. De diskwalificatie op zaterdag en het verlies van potentieel drie punten, maakt onze uitdaging om voor het kampioenschap te strijden er niet makkelijker op.”

Toch is Wolff optimistisch over komend weekend. “In Qatar staan we voor een nieuwe uitdaging. Het is een gloednieuw circuit voor de Formule 1 en we kunnen niet wachten om er te racen. We hebben ons zo goed mogelijk voorbereid op het nieuwe circuit. Het zal belangrijk zijn om lessen te trekken uit de openingstrainingen. De prestaties blijven van circuit tot circuit onvoorspelbaar, maar Brazilië heeft aangetoond dat dit team zelfs met een achterstand blijft knokken. Met slechts drie races om beide kampioenschappen te beslissen, is onze motivatie groter dan ooit.”