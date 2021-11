Mocht Lewis Hamilton in de komende Formule 1-races hetzelfde tempo aan de dag kunnen leggen als in Brazilië, dan kunnen Red Bull en Max Verstappen de wereldtitel wel vergeten. Tot die conclusie komt Red Bull-adviseur Helmut Marko.

Lewis Hamilton kreeg voor de Braziliaanse Grand Prix een nieuwe verbrandingsmotor achterin zijn Mercedes. Die wissel leverde hem weliswaar een gridstraf van vijf plaatsen op, maar de Brit raakte allerminst in paniek en reed in no time naar de kop van het veld. Uiteindelijk wist hij in een fascinerend tweegevecht Max Verstappen voorbij te gaan en de race met overmacht te winnen. Verstappen eindigde op bijna 11 seconden achterstand.

Na afloop van de race zat de schrik er bij Red Bull goed in. Teambaas Christian Horner vond de demonstratie van Hamilton “verbijsterend” en volgens Sergio Pérez leek het alsof de Mercedes-coureur van “een andere planeet” kwam. Met nog drie races te gaan is ook Helmut Marko niet meer zo zeker van zijn zaak. “Als Hamilton dit weekend in Qatar ook zo superieur is, en daarna in Saudi-Arabië en Abu Dhabi, kunnen we de titel wel vergeten”, aldus de Oostenrijker tegen F1-Insider. “Ik heb nog nooit zo’n raket van Mercedes gezien. We konden Hamilton op de rechte stukken niet bijbenen, ook al reed hij met een achtervleugel die onder eenzelfde steile hoek als in Monaco was afgesteld.”

Hoewel de verse motor van Mercedes een goede verklaring kan zijn voor het extra tempo dat de stal uit Brackley heeft gevonden, twijfelt men bij Red Bull aan de legaliteit van de W12 en dan met name de achtervleugel. “Alleen Hamilton heeft die snelheid, de andere Mercedes-coureurs zijn voor ons geen reden tot zorg”, constateerde Marko. De oud-coureur sluit een gang naar de FIA niet uit. “We maken ons zorgen over twee dingen die we misschien aan de FIA zullen voorleggen. Maar er komt pas een officieel protest als we bewijs hebben dat er iets niet in de haak is aan de auto van Hamilton.”