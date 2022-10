Oud-Formule 1-coureur Mika Häkkinen is onder de indruk van de prestaties van Max Verstappen in Japan. De Fin looft de tweevoudig wereldkampioen om zijn ‘ongelofelijke start’, waarna hij ‘een klasse apart’ was.

Verstappen voegde zich afgelopen zondag aan het rijtje van tweevoudig Formule 1-kampioenen door de race, ingekort door de regen, op Suzuka te domineren. De race zelf duurde niet veel langer dan veertig minuten, maar in die tijd wist hij een voorsprong van 27 seconden op te bouwen. Mika Häkkinen, ook lid van de club van tweevoudig wereldkampioenen, is onder de indruk van Verstappens verrichtingen.

“Dit was een fantastische prestatie van Max, het soort race waar je van droomt als je voor de wereldtitel gaat”, schrijft Häkkinen in zijn column voor Unibet. “Hij zei voor het weekend dat hij gewoon wilde dat het perfect was, vooral na de problemen die hij en het team een week geleden in Singapore hadden. De poleposition was niet gemakkelijk – slechts één honderdste van een seconde sneller dan Charles’ Ferrari! – maar Max slaagde erin om een goede ronde te rijden.”

Leclerc had een betere start op het natte Suzuka, maar Verstappen nam de buitenlijn en heroverde zo de leiding. Häkkinen was onder de indruk van die actie van de tweevoudig wereldkampioen. “Zijn racestart was ongelooflijk, want het leek erop dat Charles de leiding had genomen, maar Max heeft zoveel vertrouwen en hield stand.”

“Je kunt die buitenste lijn gebruiken in de eerste bocht op een natte baan”, vervolgt Häkkinen. “Het is typerend voor wat een kartcoureur kan doen en Max gebruikte al zijn ervaring om de leiding over te nemen en Charles op achterstand te zetten. Vanaf dat moment was hij een klasse apart”, looft de Finse wereldkampioen van 1998 en 1999 Verstappen.

“Met 27 seconden winnen in zo’n korte race is briljant. Max’ twaalfde overwinning van het jaar toont echt aan hoezeer hij het wereldkampioenschap van dit jaar verdient. Hij domineerde”, aldus Häkkinen.