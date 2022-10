Max Verstappen heeft bandenleverancier Pirelli aangeboden om ze te helpen met het zoeken naar een betere regenband. Dat is volgens de tweevoudig wereldkampioen hard nodig omdat de huidige regenband ’te langzaam is en niet veel water kunnen afvoeren’.

De Grand Prix van Japan begon op een natte baan, maar alle coureurs begonnen op de intermediates. Na een paar ronden was duidelijk dat deze niet meer voldoende waren door de hevige regenval. Maar in plaats van de coureurs naar de regenband over te laten stappen, besloot de wedstrijdleiding de race stil te leggen.

De race werd hervat op een nog altijd natte baan, maar nu waren de coureurs verplicht op de regenband te rijden. Die werden snel, Sebastian Vettel en Nicholas Latifi kwamen nog voor de herstart binnen, ingeruild voor de intermediates. Max Verstappen vindt dat er gekeken moet worden naar een betere regenband, aangezien die – om een reden – amper gebruikt worden.

“Ik wil niet iedereen afkraken, maar ik denk dat we betere regenbanden nodig hebben”, zegt Verstappen. “Als je ziet wat we konden doen in de jaren 90 of begin 2000 met de hoeveelheden wat er op de baan… Ik zou het prima vinden om een paar testdagen te hebben om allerlei soorten banden te proberen, maar we hebben betere regenbanden nodig omdat de blauwe band te langzaam is en niet veel water kan afvoeren”, stelt Verstappen.

Dat is volgens Verstappen ook de reden dat coureurs het liefst ‘zo snel mogelijk’ naar de intermediates switchen. “Deze band is gewoon zoveel sneller per ronde, je kon het hier ook van de een op de andere ronde zien. We gingen van de regenband naar de intermediates en we gingen meteen vijf seconden sneller, dat is gewoon een te groot verschil”, meent de tweevoudig wereldkampioen. “Dat is ook waarom niemand echt op die regenband wil rijden.”

Verstappen benadrukt dat het geen directe kritiek is op bandenleverancier Pirelli, maar wil graag meehelpen aan een oplossing. “Ik werk graag mee”, geeft hij aan. “Misschien kunnen we meer testdagen op een natte baan organiseren en samenwerken, proberen om betere banden te vinden zodat we op zijn minst een kans hebben om echt in de regen te rijden, en niet zoals altijd twee ronden op de regenband om dan over te stappen op de intermediates en het een regenrace noemen, omdat er normaliter ook met zware regenval gereden wordt”, besluit Verstappen.

Foto: Red Bull Content Pool