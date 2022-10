Sergio Pérez stelt dit seizoen een ‘andere Max Verstappen’ te hebben gezien. De Nederlander reed volgens hem ‘weer op een hoger niveau’ en leek ‘een hogere versnelling te hebben gevonden’ waardoor hij hem niet meer kon bijbenen.

Verstappen domineerde het seizoen 2022. Na de eerste races was het nog maar de vraag of de Red Bull betrouwbaar genoeg was, maar dat bleek later ook het geval te zijn. Het team presteerde weer op een hoog niveau en profiteerde van fouten en geblunder bij Ferrari. Na wat verwarring over de puntentelling werd Verstappen in Japan voor de tweede keer tot kampioen gekroond.

“Ik ben zo trots op deze jongen, dit is een andere Max Verstappen”, prijst Pérez zijn teamgenoot na het behalen van de tweede titel met nog vier races te gaan. Wat hem dit seizoen dan ‘anders’ maakt? “Hij rijdt weer op een hoger niveau dan het jaar ervoor”, stelt de Mexicaan.

Pérez begon sterk aan het seizoen, maar moest de afgelopen races weer toezien hoe Verstappen een stuk sneller was in de races. Daar kan hij alleen maar respect voor hebben. “In het begin van het seizoen kon ik hem bijbenen, maar toen was het alsof Max een hogere versnelling had gevonden. Sommige van zijn races waren ongelofelijk.”

De Grand Prix van Japan was hoe dan ook een groot succes voor Red Bull. Verstappen won met een ruime marge van 27 seconden terwijl Pérez op het laatste moment Charles Leclerc onder druk zette en – na een tijdstraf voor de Ferrari-coureur – de tweede plek opeiste. “Dit is een dag die we bij Red Bull niet snel zullen vergeten: een een-tweetje in Honda’s thuisrace, dat is een feest.”