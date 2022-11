Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen verwacht dat Max Verstappen na het verbreken van het recordaantal zeges in één seizoen de komende twee races niet rustiger aan zal doen. Hij stelt dat hij de races in Brazilië en Abu Dhabi ‘makkelijk’ kan winnen.

Verstappen stond dit seizoen zestien keer op het podium, waarvan veertien keer op de hoogste trede van het podium. De Nederlander domineerde dit seizoen nadat het moeizaam begon met twee uitvalbeurten in de eerste drie races. Oud-Formule 1-coureur Mika Häkkinen is onder de indruk van de prestaties van de tweevoudig wereldkampioen.

“Het is een ongelofelijk seizoen geweest voor Max en Red Bull”, schrijft Häkkinen in zijn column voor Unibet. “Zij bevinden zich in de perfecte positie dat zij volledig vertrouwen hebben in zichzelf, de auto en de strategie.”

Dat laatste was ook in Mexico zichtbaar, stelt Häkkinen. Waar Mercedes ’te conservatief’ was door Lewis Hamilton van de mediumband naar de harde band te laten gaan, was Red Bull een stuk zekerder van haar zaak. “In de beginfase van de race lette Max op de zachte band, ook al zat Lewis op die tweede plek flink te pushen.”

“Je kon zien dat toen Verstappen naar de mediums ging, de keuze van Mercedes om naar de harde band te gaan te conservatief was”, vervolgt Häkkinen. “Mercedes zat in feite de hele race op een te harde compound terwijl Red Bull het precies juist had.”

Verstappen pakte in Mexico zijn veertiende zege van het seizoen, waarmee hij het record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel verbrak. “Het is krankzinning om veertien races in één seizoen te winnen, zoiets hebben we nog nooit gezien”, zegt Häkkinen. “Het is een fantastische prestatie van Max en zijn team. Hij kan er makkelijk nog twee aan toevoegen in Brazilië en Abu Dhabi. Dat Sergio Pérez derde werd, toont aan hoe klein de verschillen zijn. Max zit op een ander niveau”, oordeelt de Finse wereldkampioen van 1998 en 1999.