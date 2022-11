Lando Norris verwacht dat Max Verstappen ‘de rest van zijn carrière nog wel records zal blijven breken’. De Brit is net als teamgenoot Daniel Ricciardo en ex-Red Bull-coureur Alexander Albon onder de indruk van de dominante Verstappen: “Hij verdient dit allemaal.”

Verstappen verbrak in Mexico twee records. Het was zijn veertiende zege van het seizoen waarmee hij het record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel, die er allebei dertien in één seizoen hadden, verbrak. Daarnaast staat de Nederlander met twee races te gaan op 416 punten, een record dat op naam van Lewis Hamilton stond met 413 punten in 2019.

Maar het zal niet bij deze records, naast alle andere records van Verstappen, blijven, voorspelt McLaren-coureur Lando Norris. “Hij bereikt heel veel en verbreekt veel records”, wordt Norris geciteerd door RaceFans.net. “Hij zal de rest van zijn carrière waarschijnlijk nog wel records blijven breken. Hij is waarschijnlijk een van de beste coureurs ooit in de Formule 1, dus hij verdient dit allemaal.”

Norris’ teamgenoot Daniel Ricciardo, die van 2016 tot en met 2018 de teamgenoot van Verstappen was bij Red Bull, heeft ook niets meer dan lof voor de Nederlander en zijn oude werkgever. “Zij zijn heel dominant geweest. Sommige mensen raken misschien verveeld als iemand domineert, maar aan de andere kant is het best fenomenaal om te zien.”

“Natuurlijk ken ik Red Bull zeer goed en de mensen binnen het team hebben heel hard gewerkt om de constructeurstitel weer te veroveren”, vervolgt Ricciardo. “Dus uiteraard ben ik blij voor ze.”

Alexander Albon, anderhalf jaar de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, vindt dat Verstappen ‘veel respect’ verdient voor zijn prestaties. “Hij zit op de top van zijn kunnen en met twee races te gaan ga ik ervan uit dat hij door zal gaan.”

“Hij is nog steeds relatief jong, maar hij heeft veel ervaring en je ziet dat hij veel zelfvertrouwen heeft, het is indrukwekkend” aldus de Williams-coureur.

Foto: Red Bull Content Pool