Max Verstappen kan na de Grand Prix van Mexico opnieuw op flink wat lof van Red Bull-teambaas Christian Horner rekenen. Zo noemt hij het bandenmanagement van Verstappen ‘meesterlijk’ en noemt hij het verbreken van het recordaantal zeges in één seizoen ‘zeer speciaal’.

Verstappen veroverde op het Autódromo Hermanos Rodríguez de poleposition en verzilverde deze op zondag. Hij moest in de beginfase van de race de Mercedes van Lewis Hamilton achter zich houden, wat in de tweede helft een stuk makkelijker was door de verschillende bandenstrategieën.

Verstappen tekende zo voor zijn veertiende zege van het seizoen en kan op veel lof van teambaas Christian Horner rekenen. “Max verzilverde zijn pole, pakte de leiding in bocht 1 en heeft de race vanaf het begin gecontroleerd”, zegt Horner. “Hij wist de zachte band op de juiste manier op temperatuur te krijgen en wist er lang op door te gaan. Het ging erom dat hij de banden niet te hard zou slijten, daar is hij dit jaar meesterlijk in geweest.”

Zoals Verstappen beheerst bleef in de race in Mexico toonde voor Horner aan waarom de coureur dit jaar zo ‘uitzonderlijk’ is geweest. “Hij weet precies wat hij van de auto wil en heeft een geweldig gevoel van wat de banden nodig hebben en niet nodig hebben. Daar is hij altijd sterk in geweest, maar dit jaar was hij uitzonderlijk.”

Met het record van veertien zeges in één seizoen schreef Verstappen oud-Red Bull-coureur Sebastian Vettel uit de recordboeken. Horner benadrukt dat Vettels verrichtingen bij Red Bull hem tot ‘een van de grootheden’ van de sport maakt, maar wat hij dit jaar van Verstappen ziet is ‘zeer speciaal’.

“Ik denk soms dat zijn prestaties niet de lof krijgen die ze zouden moeten krijgen,” stelt Horner, “want we hebben dit jaar absoluut uitstekende prestaties van een coureur gezien die aan de top van zijn kunnen zit.”

Foto: Red Bull Content Pool