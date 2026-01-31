Lewis Hamilton blikt tevreden terug op zijn eerste kilometers in de SF-26. De Brit reed afgelopen week net als zijn Formule 1-collega’s meerdere dagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya, en zette op de vrijdag de snelste tijd van de week neer. Hamilton bespeurt daarom zelfs een ‘winnaarsmentaliteit’ bij Ferrari na de eerste echte test voor de gloednieuwe 2026-uitdager: ‘De nieuwe generatie auto’s is eigenlijk iets leuker om in te rijden’.

De shakedown in Barcelona zit erop, en Lewis Hamilton kan tevreden terugkijken op zijn eerste kilometers met de SF-26. De Brit zette op vrijdag – de laatste dag van de testweek – zelfs de snelste tijd neer: een 1.16,348. De zevenvoudig wereldkampioen was daarmee de tweede coureur van de week – na oud-teamgenoot George Russell – die onder de 1.17,000 dook. Hoewel tijden in deze fase van het voorseizoen nog niet zoveel zeggen, is Hamilton tevreden met de eerste indruk van zijn 2026-bolide.

“We hebben natuurlijk nog werk te doen om te verbeteren, net als iedereen, maar ik denk dat we goede debriefings hebben gehad”, vertelt Hamilton na de laatste testdag in Barcelona. “Iedereen is er echt mee bezig. Ik voel meer dan ooit de winnaarsmentaliteit bij iedereen in het team. Dat is dus positief.”

Toch wil de zevenvoudig wereldkampioen niet te hard van stapel lopen. Hij weet dat Ferrari nog een flinke klus te wachten staat om de gloednieuwe bolide helemaal te begrijpen. “Ik bedoel, we hebben geen illusies dat we nog werk te doen hebben”, vervolgt hij. “Mercedes heeft ook geweldig gepresteerd en ik denk dat Red Bull en Haas ook goed hebben gepresteerd. We weten dus niet echt waar we staan, maar ik denk dat het een solide eerste week is en dat we vanaf hier echt verder kunnen bouwen. Maar er zijn misschien nog een paar grote sprongen die we moeten maken.”

Leukere auto’s

De Formule 1 heeft dit jaar met een compleet nieuw reglement te maken. Zo zijn de bolides onder meer kleiner en lichter in 2026 dan in voorgaande jaren. Voor Hamilton konden deze reglementswijzigingen niet vroeg genoeg komen, nadat hij eind 2025 nog stelde over de vorige generatie F1-auto’s: ‘Er is niet één ding dat ik aan deze auto’s zal missen’. De zevenvoudig wereldkampioen is tot nu toe een stuk positiever over de opvolger van de SF-25. “Wat betreft het begrijpen van de auto en de balans, hebben we veel minder neerwaartse druk dan voorgaande jaren”, vervolgt Hamilton. “De nieuwe generatie auto’s is eigenlijk iets leuker om in te rijden. Er is meer overstuur en glijden, maar ze zijn iets makkelijker onder controle te houden. Ik zou zeker zeggen dat ze leuker zijn om te besturen.”

