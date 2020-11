Hamilton: ‘Bottas is beter dan een groot deel van de huidige grid’

Lewis Hamilton zegt dat teamgenoot Valtteri Bottas niet de waardering krijgt die hij verdient. Volgens de Brit is Bottas zowel op als naast baan ontzettend sterk. “Coureur zijn is meer dan enkel rijden.”

Lewis Hamilton vindt dat de prestaties van Valtteri Bottas onderschat worden. “Valtteri krijgt niet de waardering die hij verdient, want hij levert geweldig werk”, vertelt Hamilton na de GP van Emilia-Romagna aan Ziggo Sport. “Hij is een ongelooflijk snelle coureur.”

Lees ook: Hamilton over zijn toekomst in de F1: ‘Ook andere dingen in het leven die mij interesseren’

“Ik denk dat hij beter is dan een groot deel van de huidige grid”, gaat de wereldkampioen verder. “Niet alleen in zijn manier van rijden, maar meer nog in zijn mentale houding en aanpak.” Het is net in dat aspect dat Bottas indruk maakt op Hamilton. “Coureur zijn is meer dan enkel rijden, het gaat niet alleen om oefenen. Het gaat erom hoe je je voorbereidt en de mensen waarmee je je omringt, en daar is hij geweldig in.”

Valtteri Bottas won dit jaar twee races en veroverde vier keer de polepositie. In de WK-stand staat de Fin tweede achter Hamilton, de achterstand op zijn teamgenoot bedraagt 85 punten.

Lees ook: Paddockposts: Teamwork, Zeven op rij, Freddy Bottas en here’s Günther