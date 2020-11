Hamilton over zijn toekomst in de F1: ‘Ook andere dingen in het leven die mij interesseren’

Twijfelt Lewis Hamilton over zijn toekomst in de Formule 1? De Brit heeft nog geen contract voor 2021 en zegt dat er ‘geen garantie’ is dat hij volgend jaar nog actief is in de koningsklasse van de autosport. “De tijd zal het leren.”

Lewis Hamilton is goed op weg om dit jaar zijn zevende wereldtitel in de Formule 1 te veroveren en het record van Michael Schumacher te evenaren. Of de Brit in 2021 een gooi doet naar wereldtitel nummer acht, is nog niet helemaal zeker.

Hamilton werd na zijn overwinning op Imola gevraagd naar de toekomst van Mercedes-teambaas Toto Wolff, die eraan denkt om een stapje terug te zetten. “Ik weet nog niet eens of ik hier volgend jaar zelf wel ben, dus dat is nog niet echt een thema voor mij. Maar we hebben samen veel diepgaande gesprekken gevoerd, dus ik weet hoe hij er over denkt”, vertelt de Brit aan Autosport.

De afgelopen weken en maanden klonk het nog dat de contractverlenging van Hamilton ‘een formaliteit’ was. Die toon is nu veranderd. “Nou, het is al november. Het is eigenlijk heel gek in dit jaar, kerstmis is niet eens zo ver weg. Fysiek voel ik me nog altijd goed, ik ben sterk en zou dit nog maanden kunnen volhouden”, stelt Hamilton. “Maar we hadden het net over Toto en over de houdbaarheidsdatum van een bepaalde functie, zo spelen er ook verschillende dingen door mijn hoofd. Ik wil volgend jaar nog wel van de partij zijn, maar er zijn geen garanties. Er zijn ook heel veel andere dingen in het leven die mij interesseren, dus de tijd zal het leren”, aldus de wereldkampioen.

Toto Wolff lijkt zich geen zorgen te maken over de contractverlenging van Hamilton. “Als hij al wil stoppen – ik hoop van niet en dat verwacht ik eerlijk gezegd ook niet – dan krijgen we wel een behoorlijk hectische rijdersmarkt”, reageert de Mercedes-teambaas. “Ik denk dat de emoties van dit moment ook meespelen in zijn uitspraken. We zijn allemaal erg blij, maar ook erg moe. Ik voel hetzelfde en denk er dan ook over na om andere dingen te gaan doen. In dat opzicht is het niets meer dan normaal dat iemand dergelijke gevoelens heeft”, besluit Wolff.

