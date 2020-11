Hamilton trots op team na zege en uniek record: ‘Zij zijn de helden’

Lewis Hamilton pakte op Imola zijn 93ste zege maar belangrijker voor Mercedes was het feit dat het voor de zevende keer op rij de constructeurstitel pakte. De Brit is trots op zijn team en is de werknemers, ook in de fabrieken, ‘eeuwig dankbaar’. Het is daarnaast ook iets moois voor later: “Dit kan ik mijn kleinkinderen vertellen!”

Hamilton kende een slechte start en zakte terug naar de derde plaats. Hij reed in tegenstelling tot Valtteri Bottas en Max Verstappen een langere eerste stint en profiteerde optimaal van de virtual safetycarfase door de uitvalbeurt van Esteban Ocon. De Brit reed ronde na ronde de snelste rondetijd en kwam aan de leiding terug de baan op. Hij gaf die leiding daarna niet meer uit handen en dus werd Mercedes voor de zevende keer op rij constructeurskampioen.

“Het was een uitputtende race met de snelheid waarmee we moesten rijden”, zegt Hamilton. “Ik had een slechte start. Het is erg overweldigend. Dit team en iedereen in de fabriek in Brackley en Brixworth, dat zijn de helden. Zij geven nooit op en blijven innoveren. Mensen die kijken denken misschien dat we het gewend zijn, maar het voelt altijd als de eerste keer met dit team vanwege hun mentaliteit. Ik ben ze voor eeuwig dankbaar, dat ik hier onderdeel van mag uitmaken en dat we zo’n record verbreken. Geen enkel team heeft dit eerder gedaan. We hebben een geweldig leider in ons team”, zo kijkt Hamilton naar Toto Wolff, de teambaas van Mercedes.

“Het is ongelooflijk”, vervolgt de zesvoudig wereldkampioen. “Hoewel we natuurlijk geweldig presteren is het niet makkelijk om week ik, week uit te blijven presteren. Iedereen is zo precies met hoe ze de auto uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. Zeven keer constructeurskampioen, dat is iets dat ik mijn kleinkinderen kan vertellen!”, sluit Hamilton af.