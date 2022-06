Lewis Hamilton klaagde in de Grand Prix van Azerbeidzjan over rugklachten, maar heeft nooit overwogen om vroegtijdig uit te stappen vanwege de pijn. De Brit roept wel op tot veranderingen aan de W13: “Deze auto blijft maar doen wat hij sinds het begin doet.”

Hamilton had geen gemakkelijke middag in Bakoe. Hij begon vanaf de zevende plek en zat na zijn eerste pitstop een tijdje vast achter Esteban Ocon, maar kon de Alpine alsnog inhalen en de weg naar voren inzetten. De Brit maakte in de tweede virtuele safetycar-fase een pitstop terwijl Pierre Gasly dat niet deed, waardoor hij met grote stappen richting de AlphaTauri reed en hem vervolgens ook inhaalde voor de vierde plek.

Dat was dan het positieve voor Hamilton, het negatieve kwam al halverwege de race. Hij klaagde op de boordradio namelijk dat zijn rug pijn deed door het porpoising. De Brit hield vol en kreeg uiteindelijk nog de eretitel Driver of the Day.

Aan stoppen vanwege de rugpijn heeft Hamilton niet gedacht. “Ik ben fysiek in orde, ik heb alleen wat pijn”, zegt Hamilton tegen Viaplay. “Ik dacht niet aan stoppen, ik dacht alleen dat ik de auto niet op de baan zou houden omdat ik overstuur had in de snelle bochten. Het was een hevig gevecht met de auto, dat was het grootste gevecht”, lacht de zevenvoudig wereldkampioen.

Waar Hamilton eerder dit seizoen nog pech had met safetycars, kwamen de virtuele safetycars hem nu wel goed uit. “Het team heeft het nu beter gedaan met de strategie”, stelt Hamilton. “Het werkte eindelijk, daar ben ik dankbaar voor.” Wel blijft er één verbeterpunt: de auto. “We moeten het echt beter doen. Het blijft maar doen wat hij sinds het begin al doet, het is tijd voor verandering”, besluit de Mercedes-coureur.

Foto: Motorsport Images