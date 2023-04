Een meevaller voor Lewis Hamilton Down Under. De coureur van Mercedes was zaterdag al verbaasd over zijn goede kwalificatie, maar had er niet op gerekend dat hij de Grand Prix zondag op de tweede plaats zou afsluiten.

Hamilton was de race als derde gestart, achter Max Verstappen en George Russell. Die laatste pakte direct de leiding en ook Hamilton kon nog voor het einde van de eerste ronde voorbij aan de Nederlander. Toen een paar ronden later de DRS gebruikt mocht worden, werd Hamilton al weer snel ingehaald door Verstappen. Maar waar Russell in een chaotisch verlopen race zijn motor opblies, daar bleef Hamilton keurig uit de problemen om tenslotte zijn eerste podium van het seizoen te mogen vieren.

Verstappen wint door rode vlaggen ontsierde GP van Australië

“Het was bijzonder ongelukkig voor George, we zullen moeten bekijken wat daar gebeurd is. Onze betrouwbaarheid is over het algemeen prima, dus dat is zonde. Maar aan de andere kant is het geweldig dat we deze punten hebben behaald. Ik had echt niet verwacht vandaag tweede te worden, dus daar ben ik heel dankbaar voor.”

Hamilton had eerder dit jaar veel kritiek op de nieuwe auto van Mercedes, waarin hij weinig gevoel had. Dat is nu niet opeens veranderd, aldus de Engelsman. “Ik voel me nog steeds niet verbonden met de auto. Ik doe mijn uiterste best om dat wel voor elkaar te krijgen, maar dat is een project voor de lange termijn. Dat gezegd hebbende: gezien het feit dat we minder vermogen en rechtelijnsnelheid hebben ten opzichte van Red Bull is het geweldig om al zo vroeg in het seizoen met ze te kunnen vechten. We kunnen het gat dichten.”