Hoe bereidt Lewis Hamilton zich mentaal en fysiek voor op een nieuw Formule 1-seizoen? De zevenvoudig wereldkampioen beantwoordt deze vraag nu zelf, en deelt zijn uitgebreide trainingsroutine voorafgaand aan 2026. Vooral de ijsbaden zijn daarbij voor Hamilton onmisbaar.

Lewis Hamilton heeft een eerste seizoen zonder een podiumplaats te behalen tijdens een Grand Prix afgesloten. De Ferrari-coureur zei daarom na de GP Abu Dhabi al enorm uit te kijken naar de winterstop, en om even helemaal uit het Formule 1-wereldje weg te zijn Toch zit de zevenvoudig wereldkampioen niet stil, en is hij al druk bezig met zijn training voor het 2026-seizoen.

Hamilton onthult tegenover Men’s Health wat zijn nieuwe trainingsroutine voor 2026 precies inhoudt. “Mijn routine is veranderd, vooruitgegaan, geëvolueerd”, legt de zevenvoudig F1-kampioen uit. “Ik hou nog steeds van hardlopen – ik heb vanochtend nog hardgelopen. Ik heb een afstand tussen de zes en acht mijl gelopen. Daarna een ijsbad. Maar voordat ik dat doe, is stretchen het eerste wat ik doe zodra ik uit bed kom. In de middag doe ik misschien een HIIT-sessie, maar ik kan niet echt te veel gewichten gebruiken, omdat ik anders te zwaar word. Dus meestal doe ik pilates en yoga.”

IJsbaden

Eén onderdeel mag in ieder geval sowieso niet ontbreken tijdens een training voor Hamilton, hoe druk hij soms ook is. “IJsbaden. Herstel is iets waar ik me in het verleden nooit echt op heb gericht. Ik deed gewoon mijn training en ging dan verder met mijn dag. Dus stretchen en ijsbaden – dat zijn de twee dingen die ik mezelf nu opleg.” De Ferrari-coureur onthult dat ijsbaden en trainen in het algemeen hem ook helpen om op mentaal vlak scherp en positief te blijven. “Toen ik jonger was, was de training echt mijn therapie – en dat is het nog steeds, vooral het hardlopen. Daar doe ik het grootste deel van mijn denkwerk.”

