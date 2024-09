Lewis Hamilton onthult wat hij hoopt dat mensen van hem in de Formule 1 zullen herinneren. Hoewel Hamilton nog niet echt bezig is met zijn nalatenschap, hoopt de aanstaande Ferrari-coureur wel de wereld een stukje beter achter te kunnen laten.

Hamilton rijdt al vanaf 2007 in de Formule 1 rond, en heeft in zijn tijd als coureur al aardig wat records op zijn naam gezet. Zo werd de Brit zeven keer wereldkampioen, een record dat hij tot op de dag van vandaag deelt met Michael Schumacher. Hamilton verruilt nu na twaalf seizoenen Mercedes voor Ferrari, en begint zo aan een volgend hoofdstuk in zijn carrière. Zijn overstap brengt wat introspectie met zich mee voor de wereldkampioen, waaronder de vraag wat hij hoopt in de Formule 1 achter te laten.

“Ik vind praten over nalatenschappen heel lastig, omdat ik niet elke dag wakker word en denk aan een nalatenschap die ik wil achterlaten”, zegt Hamilton eerlijk, tegen Rolling Stone. “Daar werk ik niet aan, ik werk er uiteindelijk aan om te proberen de beste versie van mezelf te zijn. In de hoop dat de beslissingen die ik neem, de dingen die ik zeg en de dingen die ik doe, hopelijk een positieve impact hebben op mensen.”

Wereld beter achterlaten

Hamilton is erg blij met zijn fans, “de meesten zijn zo aardig en doen zo hun best”, en hoopt daarom dat hij zijn platform kan gebruiken om de wereld een beetje mooier achter te laten. “Ik denk na over wat ik ga doen met dit platform of deze microfoon die ik heb, en wat ik eigenlijk kan doen met de weinige tijd die we op deze planeet hebben”, vraagt hij zich af.

“Wat kan ik doen om de wereld beter achter te laten dan toen ik begon?”, vervolgt de Mercedes-coureur. “Ik kan me voorstellen dat alle goede mensen in de wereld dat waarschijnlijk ook willen doen, toch? Dat is waar ik elke dag aan denk.”

