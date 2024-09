Toto Wolff onthult wat hij hoopt dat 2025-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli van de vertrekkende Lewis Hamilton leren. Volgens de teambaas is er namelijk één belangrijke kwaliteit die de zevenvoudig wereldkampioen zo kampioenswaardig maakt. Wolff heeft de stille hoop dat de twee jonge coureurs op dat vlak in de voetsporen van Hamilton treden.

Lewis Hamilton vertrekt aan het einde van het seizoen naar Ferrari, en laat daarmee een groot gat achter bij Mercedes. De Britse coureur won namelijk zes keer de coureurstitel met het Duitse team, en neemt daardoor ook een schat aan ervaring mee naar Italië. Teambaas Toto Wolff legt uit wat George Russell en opvolger Andrea Kimi Antonelli nog van de zevenvoudig wereldkampioen kunnen leren.

“Ik denk dat de grote eigenschap van een kampioen is om eerst naar zichzelf te kijken en te zeggen: ‘Wat heb ik verkeerd gedaan’, voordat hij elders gaat kijken”, onthult Wolff de belangrijke eigenschap van Hamilton, tegenover de aanwezige pers in Monza.

Hamilton was na zijn kwalificatie in Monza erg kritisch op zichzelf, en gaf zichzelf de schuld dat hij niet het maximale uit de W15 kon halen. Volgens Wolff is de zelfreflectie van de Brit inspirerend. “Ik denk dat dat is wat hij aan het doen is, proberen te analyseren waar hij zelf kan verbeteren, en dan pas denken waar hun prestaties nog meer op tafel lagen vanuit het team”, vervolgt de Oostenrijker. “Hij is daar heel sterk in geweest, ook als rolmodel voor George (Russell, red.) en zelfs voor Kimi (Antonelli, red.).”

‘Grootste aller tijden’

Wolff hoopt dat zijn twee jonge coureurs in 2025 deze mentaliteit van Hamilton overnemen. “Het is iets dat belangrijk is voor het team, omdat we daar in de toekomst naar zullen verwijzen”, legt de Mercedes-teambaas uit. “Dat de grootste aller tijden het meest kritisch was als het ging om het analyseren van tekorten of gebrek aan tempo.”

