Lewis Hamilton is allesbehalve tevreden met zijn kwalificatieresultaat op Monza. De Mercedes-coureur vangt de race vanaf de derde startrij aan, achter zijn teamgenoot George Russell. Volgens Hamilton is het zijn eigen schuld dat hij niet het maximale uit de sessie kon halen.

Hamilton kwam tijdens de kwalificatie op zaterdag niet hoger dan de zesde plaats. De vertrekkend Mercedes-coureur moet nu tijdens de racestart toezien hoe teamgenoot George Russell wel vanaf de tweede startrij vertrekt. De zevenvoudig wereldkampioen is behoorlijk teleurgesteld in zichzelf dat zijn kwalificatie niet beter verliep. “Bij (Q1, red.) zaten we er iets verder naast dan verwacht. Bij (Q2, red.) waren we duidelijk de snelste en waren er kleine verbeterpunten. En bij (Q3, red.) deed ik het gewoon niet”, vat Hamilton zijn kwalificatie kort samen tegen de aanwezige media.

De Brit legt de schuld dan ook vooral bij zichzelf dat hij niet het ‘maximale’ uit met name Q3 kon halen. “Compleet onacceptabel en het ligt gewoon helemaal aan mij”, steekt Hamilton de hand in eigen boezem. De coureur ziet zijn kansen op zondag dan ook somber in. “De kans om voor de racezege te vechten is verkeken.”

Nieuwe plan van aanpak

Toch heeft Hamilton alsnog een plan van aanpak gemaakt voor de race op zondag. “Ik denk dat ik (op zondag, red.) gewoon ga proberen om zoveel mogelijk te herstellen. (Ik ga, red.) kijken of ik voorbij de Ferrari’s kan komen en of ik een uitdaging kan aangaan om op het podium te komen”, besluit de zevenvoudig wereldkampioen.

