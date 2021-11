Lewis Hamilton en Kimi Räikkönen hebben beiden een reprimande gekregen voor het niet opvolgen van de instructies van de wedstrijdleiding. Tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico verremden beiden zich in bocht 1 maar keerden niet op de juiste manier terug op de baan.

Voor bocht 1 van het Autódromo Hermanos Rodriguez heeft wedstrijdleider Michael Masie specifieke instructies voor coureurs die zich verremmen. “Elke coureur die de baan verlaat aan de linkerkant tussen bocht 1 en 2 of die de geplaatste bollard op de apex van bocht 2 links passeert, mag alleen terugkeren op de baan als de bollard in bocht 3 aan de linkerkant is gepasseerd.”

Hamilton verremde zich aan het begin van een snel rondje, raakte buiten de baan maar keerde dus voor de genoemde bollard in bocht 2 alweer op de baan. Hij was overigens niet de enige, ook Kimi Räikkönen overkwam hetzelfde. De twee hebben nu een tik op de vingers gekregen, voor beiden is het de eerste reprimande van het seizoen.

Bocht 1 en 2 op een foto uit 2019 Foto: BSR Agency