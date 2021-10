Met titelrivalen Lewis Hamilton en Max Verstappen zal de start van de Grand Prix van de Verenigde Staten opnieuw een spannende worden, al willen beide coureurs in bocht 1 niet al te veel risico nemen. De twee hopen heelhuids door de hairpin te komen en er vervolgens een goede race van te maken.

Verstappen en Hamilton starten vanaf de eerste startrij in de Grand Prix van de Verenigde Staten, waar ze een korte maar interessante run richting de eerste bocht wacht. Met een enorm hoogteverschil schieten de coureurs naar boven richting de krappe hairpin waarna ze naar beneden duiken richting de snelle bochtencombinatie. Die run naar bocht 1 zou een kans bieden voor Hamilton om zijn Mercedes direct naast de Red Bull te zetten, maar de Brit denkt liever aan een lange race dan aan die ene kans.

“Ik hoop dat we heelhuids door de eerste bocht komen en we een goede race hebben”, zegt Hamilton. “Het wordt niet allemaal in die eerste bocht beslist”, weet hij. Ook Verstappen hoopt dat er niets geks gebeurt bij de start. “We zullen het zoals altijd doen, als professionals”, zegt Verstappen, die eigenlijk niet op deze vraag zat te wachten. “Ik snap niet waarom we dit altijd moeten bespreken. Het is niet dat wij de enigen zijn die met elkaar zijn gecrasht in deze sport. Dat soort dingen gebeuren helaas. We beginnen weer vanaf de eerste startrij en iedereen verwacht een geweldige race. Dat is ook wat wij als coureurs verwachten, we willen gewoon een goede race hebben.”

Na afloop van de kwalificatie kon Hamilton wel leven met de tweede startplek nadat Mercedes eerder nog goede kanshebber leek om de poleposition te veroveren. “Ik heb alles gegeven”, zei Hamilton, nadat hij traditiegetrouw eerst het publiek bedankte en prees. “Ik worstelde wat in de kwalificatie. We vielen sinds de eerste vrije training wat terug. Zij waren zo ongelooflijk snel in de kwalificatie”, doelde hij op de Red Bulls. “Ik was tevreden met mijn laatste ronde. Natuurlijk zijn er altijd wel dingen die beter hadden gekund, maar dit was zo goed als alles wat we in ons hadden. We zullen morgen zo hard mogelijk werken. We hebben een goede positie voor morgen, hopelijk kunnen we een goede race richting de eerste bocht hebben.”