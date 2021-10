Mercedes-teambaas Toto Wolff schat de kansen van zijn team op de zege in Amerika niet geweldig in, na een kwalificatie waarin het door Red Bull werd afgetroefd. “Al kan het in de race altijd anders lopen.”

“Als je puur naar het performance-plaatje kijkt, lijken beide Red Bulls hier sterker”, zegt Wolff in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine. Mercedes moest in de kwalificatie haar meerdere erkennen in Red Bull. Max Verstappen versloeg Lewis Hamilton in de strijd om pole, met Red Bulls Sergio Pérez die P3 pakte.

“Op papier zijn ze sneller”, zegt de Mercedes-teambaas over Red Bull. Toch houdt hij hoop. “We hebben immers veel races gezien waarin het toch anders is gelopen, door de start of uitvalbeurten. Alles is dus nog mogelijk.”

“Hoewel ik vaak zeg dat de kwalificatie-uitslag ook het raceresultaat wordt, is dat godzijdank voor ons niet altijd zo. Er valt dus zeker nog wat te winnen in de race”, denkt Wolff. Daarmee doelt hij niet alleen op de strijd tussen Verstappen en Hamilton vooraan, maar ook op Valtteri Bottas, die door een gridstraf vanaf P9 start. “Hopelijk vindt hij zijn weg naar voren.”

