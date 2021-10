Mercedes-teambaas Toto Wolff rekent erop dat de in goede vorm verkerende Valtteri Bottas zijn teamgenoot Lewis Hamilton kan helpen in de titelstrijd door Max Verstappen punten af te pakken.

Het verschil tussen WK-leider Verstappen en titelrivaal Hamilton is immers klein. Hamilton heeft zes punten minder achter zijn naam staan dan Verstappen, die op 262.5 staat. De afgelopen race, in Turkije, ging Bottas echter met de zege aan de haal, voor Verstappen. Hamilton finishte als vijfde en verloor acht punten op Verstappen. Had de Nederlander de race gewonnen, dan had Hamilton er vijftien of zestien ingeleverd op Verstappen.

“Valtteri was in bloedvorm in Turkije. Zijn optreden daar was echt een tien waard. In Amerika was hij in de vrijdagtrainingen ook weer sterk”, somt Wolff op. “Als hij deze vorm kan vasthouden, zou dat zeer welkom zijn. Niet alleen voor het constructeurskampioenschap, maar ook voor Lewis’ titelstrijd. Valtteri pakt dan namelijk punten af van anderen”, doelt Wolff op hoe Bottas punten kan weghouden bij Verstappen.

Slecht nieuws voor het raceweekend in Amerika is, voor Wolff, Mercedes en Hamilton, echter dat Bottas een gridstaf wacht. Dit vanwege een motorwissel. Bottas levert na de kwalificatie vijf startplekken in en start, normaliter, zondag dus achter Verstappen. In de twaalf Grands Prix waarin Verstappen en Bottas dit jaar allebei de finish haalden, finishte Bottas overigens maar twee keer voor Verstappen.

