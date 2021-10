Lewis Hamilton heeft na de zeer spannende race in de Verenigde Staten Max Verstappen met zijn zege gefeliciteerd. De Brit zegt alles te hebben gegeven om de winst te pakken, maar erkent dat Red Bull op het Circuit of the Americas ‘de overhand’ had.

Hamilton was niet helemaal tevreden met zijn tweede startplek, maar had op de startgrid goed zicht op de run naar de eerste bocht. De Brit had een geweldige start en verschalkte Max Verstappen direct, maar wegrijden kon hij in de ronden erna niet echt. Het gat bleef rond de seconde schommelen en toen Verstappen voor de undercut ging, waren de rollen omgedraaid en moest Hamilton in jacht gaan op de zege. In de slotfase naderde Hamilton tot aan de staart, maar genoeg voor een inhaalactie zou dat niet worden. Na een bloedstollende middag in Austin moest hij genoegen nemen met de tweede plek, maar hij zag Verstappen zijn voorsprong in het kampioenschap wel uitbreiden tot twaalf punten met nog vijf races te gaan.

“Ik wil eerst Max feliciteren, hij heeft het geweldig gedaan”, zegt Hamilton na de race. “Het was zo’n zware race. Ik had een goede start en ik heb alles gegeven, maar zij hadden dit weekend gewoon de overhand. Meer konden we niet vragen. Ik wil mijn team bedanken voor de goede pitstops en hun harde werk.”

“Wat een geweldig publiek, het is een eer om zo voor jullie te racen”, richt hij zich vervolgens tot het publiek. Hamilton was een van de vele coureurs die een warm onthaal kregen in Austin, waar het publiek massaal aanwezig was om hun helden na een jaar afwezigheid weer eens te bewonderen. Hamilton hoopt uiteindelijk op meer races in de Verenigde Staten. “Dit laat wel zien dat ze ons hier accepteren. Het is een geweldige plek. Hopelijk krijgen we hier meer races en blijft de sport groeien, want je ziet maar hoe fantastisch de fans hier zijn.”

Foto: BSR Agency