Lewis Hamilton gelooft wel dat Lando Norris de titelstrijd met Max Verstappen aan kan gaan. De Brit kwam zelf in het verleden ook wel eens terug van een grote puntenachterstand, maar ziet dat zijn landgenoot wel een enorme uitdaging staat te wachten. Volgens Hamilton is Red Bull namelijk nog altijd een “zeer goed presterend” team.

Norris staat momenteel 78 punten achter Verstappen in het coureurskampioenschap. Hoewel dat gat nog behoorlijk groot is, wordt Norris al bestempeld als een potentiële uitdager van Verstappen voor de wereldtitel. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton denkt ook wel dat zijn landgenoot een kleine kans maakt.

“Het is niet onmogelijk, maar het is wel een hele moeilijke uitdaging en een enorme taak”, zei Hamilton tegen onder andere RaceFans. “Maar het is absoluut niet onmogelijk.” De Brit denkt dat McLaren vooral op één gebied een enorm voordeel heeft ten opzichte van Red Bull. “Ze hebben twee hele sterke coureurs die momenteel meestrijden in het kampioenschap. Ze hebben ook één auto die echt bovenin meedraait in de puntentelling. Dus ze hebben zeker iets waar ze mee kunnen werken.”

LEES OOK: McLaren gaat na zomerstop voor beide wereldtitels: ‘Alle punten tellen’

Hamilton heeft zelf in zijn Formule 1-carrière ook al een aantal keer hard om de titel gevochten. In 2016 ging hij nek-aan-nek met teamgenoot Nico Rosberg, terwijl hij in 2021 nipt verloor van Max Verstappen. “Er was ook wel eens een moment dat ik hier was met een achterstand van ongeveer veertig punten stond”, vertelde Hamilton tijdens de race op Spa-Francorchamps.

Hamilton waarschuwt Norris

Toch denkt Hamilton wel dat Norris een enorme uitdaging te wachten staat. “Zeventig is een groot getal als je het opneemt tegen een auto die waarschijnlijk heel dicht bij een honderd procent record zit”, verwijst Hamilton naar de RB20. “Ze zijn misschien iets teruggevallen in een van de races toen de motor van Max ermee ophield, in Australië. Maar verder zijn ze een zeer goed presterend team.”

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!