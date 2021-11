Lewis Hamilton geniet ervan dat Mercedes-teambaas Toto Wolff in Brazilië zijn vechtlust toonde. Volgens de Brit hoort dat bij de structuur van het team en doet Wolff precies wat hij van een teambaas verwacht.

In Brazilië leek Mercedes-teambaas Toto Wolff zeer getergd na het zware verloop van het weekend. Eerst kwam de tegenslag dat Hamilton gediskwalificeerd werd in de kwalificatie nadat zijn DRS-vleugel niet aan de reglementen voldeed en vervolgens was hij ook verbaasd dat de stewards geen onderzoek zouden doen naar het incident tussen Hamilton en Verstappen in bocht 4. Voor hem was na die race de tijd voor diplomatie voorbij, waarmee hij zich een stuk feller toonde dan de rest van het seizoen.

Dat Wolff zo getergd leek, is alleen maar goed in de ogen van Hamilton. “Ik geniet ervan om Toto’s vechtlust te zien, dat maakt mij zo blij”, zegt de glunderende Hamilton. “Er was een beeld van hem in de laatste race, dat liet me echt lachen van binnen, het was zo mooi”, doelt hij waarschijnlijk op de wijzende Wolff, dat tot een meme is uitgegroeid.

“Als hij er minder om gaf en wat relaxter was geweest… Ik weet het niet”, twijfelt Hamilton of dat nou veel beter is dan een vurige teambaas. “Dat vurige en die passie is een deel van onze structuur en ons ecosysteem en dat straalt hij ook uit. Hij is de leider van dit team en dat is ook iets wat je in je baas wil zien: iemand die pusht en samen met jou op elke milliseconde jaagt.”

“Dus ik vind het geweldig dat hij staat voor wat hij denkt dat juist is. We zijn in de afgelopen jaren enorm gegroeid en dat zullen we blijven doen”, besluit de Brit.