‘De ware aard van het beestje’ is tijdens en na het weekend in Brazilië wel naar boven gekomen bij Mercedes, denkt Max Verstappen. Dat vooral wat betreft de toon die door de Mercedes-stal is aangeslagen.

Dat antwoordt Verstappen in gesprek met de Nederlandse pers op de vraag of hij verrast is door vooral de harde woorden van Mercedes-teambaas Toto Wolff sinds en na het raceweekend in Brazilië.

Wolff noemde het bijvoorbeeld ‘lachwekkend en het topje van de ijsberg’ dat het incident tussen Verstappen en Lewis Hamilton in ronde 48 van de Grand Prix van Brazilië niet door de stewards was onderzocht. Over de radio riep Wolff ook een luid ‘f**k ‘em all’ nadat Hamilton zich in de sprintrace naar voren had geknokt na zijn diskwalificatie uit de kwalificatie.

De Oostenrijker stelde na de race ook nog dat ‘de tijd voor diplomatie voorbij is’ en er geen gentlemen’s agreements meer zijn in de Formule 1: “Want er zijn geen gentlemen in deze sport.”

‘Je laat je wel kennen’

Harde taal dus van Wolff, en dat is ook Verstappen niet ontgaan. “Je ziet dan de aard van het beestje eruit komen”, reageert hij. “Uiteindelijk is het niet mijn team”, wil hij er verder niet te zeer op ingaan, “maar je laat je dan wel kennen”, vindt Verstappen.

Het is niet de eerste keer dat Verstappen aanhaalt dat Mercedes haar in zijn ogen ware aard heeft getoond. Dit deed hij ook de week na de Grand Prix van Engeland, waarin hij hard crashte na een botsing met Hamilton – waarvoor Hamilton ook werd bestraft.

Hamilton won de race toen alsnog en vierde uitgebreid feest, wat Verstappen respectloos noemde. “Ik vond dat niet netjes. En ik zou zelf in zo’n situatie ook niet zo feestend gezien willen worden”, sprak Verstappen destijds. “Dat laat wel zien hoe ze echt zijn.”

‘Op onszelf concentreren’

Dat Mercedes ondertussen ook nog een verzoek bij de stewards heeft ingediend om te proberen alsnog een onderzoek in gang te zetten naar het incident tussen Hamilton en hemzelf, verrast Verstappen niet. “Dat is hoe het gaat”, reageert hij. Of het steekspel naast de baan de schitterende strijd erop overschaduwt, daar staat Verstappen niet echt bij stil. “Ik heb het ook niet in de hand. Ik ben de coureur en moet me concentreren op wat op de baan gebeurt.”

Dat is dan ook het doel voor dit weekend en de twee Grand Prix-weekends die nog volgen, vervolgt Verstappen. “Het belangrijkste is dat we ons op onszelf concentreren en bezig blijven. Dat gaan we de komende races ook gewoon doen.”