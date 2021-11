Max Verstappen is niet verrast dat Mercedes een verzoek tot herziening, betreffende het incident in bocht 4 in Brazilië, heeft ingediend. Volgens hem is dat ‘hoe het gaat’ in de Formule 1. Maar, zegt hij, zelf houdt hij zich liever niet bezig met wat er op de achtergrond gebeurt: “Ik moet me focussen op wat er op de baan gebeurt.”

De strijd tussen Red Bull en Mercedes bereikte in Brazilië een nieuw hoogtepunt. Lewis Hamilton werd gediskwalificeerd nadat de stewards concludeerden dat zijn DRS-vleugel niet aan de reglementen voldeed, moest achteraan starten in de sprintkwalificatie en won vervolgens de race. Daar moest wel het nodige duw- en trekwerk bij om de hoek komen kijken toen hij Max Verstappen in wilde halen voor de leiding in de race.

In ronde 48 had Hamilton een goede exit en had hij de hulp van DRS richting bocht 4. Hij koos de buitenkant, maar Verstappen zat nog altijd aan de binnenkant. Zij-aan-zij reden zij door die bocht, maar beiden haalden de bocht niet. Ze gingen wijd, reden geen schade en konden hun weg vervolgen. De stewards vonden een onderzoek niet nodig, maar Mercedes was het daar niet mee eens.

Met name teambaas Toto Wolff liet zich zeer kritisch uit gedurende het weekend met vele tegenslagen. De Oostenrijker zei dat er geen plek meer was voor diplomatie en voegde de daad bij het woord: Mercedes verzocht de FIA het incident te herzien. Vanmiddag moeten vertegenwoordigers van zowel Mercedes als Red Bull virtueel bij de stewards melden.

Of Verstappen verrast is dat Mercedes dat verzoek heeft ingediend? “Nee, niet echt. Dat is hoe het gaat”, stelt Verstappen. De FIA zal eerst moeten bepalen of er een herziening moet komen. Mocht het zover komen, zou de Nederlander een pijnlijke tijdstraf kunnen krijgen waarmee hij de tweede plaats moet inleveren aan Valtteri Bottas. Toch houdt hij zich nog niet bezig met eventuele straffen. “Ik denk daar eerlijk gezegd niet aan. Het is als, als, als. Het zou niet het einde van de wereld zijn, maar ik verwacht geen straf. Het was een hard maar eerlijk gevecht. Ik ging het hem niet makkelijk maken, zo hoort dat bij een titelstrijd.”

Het gaat dus hard tegen hard op de baan, maar ook naast de baan bevechten Red Bull en Mercedes elkaar fel. Daar wil Verstappen zich echter niet mee bezig houden. “Ik denk er niet te veel aan, dat ligt niet in mijn handen. Ik moet me gewoon focussen op wat er op de baan gebeurt”, aldus de nuchtere Nederlander.