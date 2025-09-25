Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve prijst Lewis Hamilton voor het ‘negeren’ van de teamorders vanuit Ferrari tijdens de GP Azerbeidzjan. Hoewel de zevenvoudig wereldkampioen na de race zich verontschuldigen dat hij Charles Leclerc niet op tijd de achtste plek teruggaf, wilde volgens Villeneuve Hamilton zijn plek helemaal niet aan zijn teamgenoot afstaan. ‘Lewis speelde dat spelletje goed’, concludeert de Canadees.

Ferrari zorgde op de valreep tijdens de GP Azerbeidzjan nog voor een opmerkelijk moment. De renstal vroeg aan Lewis Hamilton om vlak voor de finishlijn zijn achtste plaats aan teamgenoot Charles Leclerc af te staan. De teamorder kwam niet helemaal uit de lucht vallen, want eerder in de race kreeg de Monegask juist de opdracht om Hamilton voorbij te laten gaan. De Brit opende vervolgens de jacht op Lando Norris, Yuki Tsunoda en Liam Lawson, maar kwam niet aan het drietal voorbij. Vervolgens vroeg Ferrari aan Hamilton om Leclerc weer voorbij te laten, maar de zevenvoudig wereldkampioen reed vier tienden voor zijn teamgenoot over de finishlijn.

LEES OOK: Leclerc: ‘Verstappen rijdt sterk, maar Piastri of Norris wordt kampioen’

Hamilton bood na de race zijn excuses aan zijn teamgenoot aan voor het moment. Volgens Jacques Villeneuve maakte de Brit de juiste keuze door de plek niet terug te geven. “Lewis Hamilton speelde dat spelletje goed”, vertelt de wereldkampioen van 1997 aan een gokplatform. “Ferrari vroeg aan Lewis om Leclerc voorbij te laten, maar dat was nergens voor nodig. Lewis was op dat moment op de nieuwe band veel sneller, dus hij had Leclerc zo weer ingehaald. De teamorders waren simpelweg onnodig. Daarom wilde Lewis hem volgens mij eigenlijk ook niet meer voorbij laten gaan.”

LEES OOK: Ferrari-coureurs verdeeld over toekomst sprintraces: ‘Hoort niet bij het DNA van F1’

2026

De Ferrari-coureurs eindigden beide achter de twee rijders van Mercedes. De Zilverpijlen zijn daardoor nu aan de Scuderia voorbij in het constructeurskampioenschap. Villeneuve is van mening dat Ferrari momenteel helemaal op het verkeerde pad zit. “Maar laten we niet vergeten dat volgend jaar iedereen weer vanaf nul begint. 2026 kan een perfect begin betekenen voor Ferrari. Ze komen misschien wel naar de eerste race met een geweldige motor en auto, terwijl ieder ander team op achterstand staat. Dat is waarschijnlijk wat ze nu in gedachten hebben. Ik denk niet dat ze op de rest van 2025 focussen. 2026 komt eraan.”

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.