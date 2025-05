Na vijf Grands Prix met het team van Ferrari heeft Lewis Hamilton nog niet de resultaten behaald waarop hij had gehoopt. De zevenvoudig wereldkampioen kwam vooralsnog niet verder dan een vijfde plaats op de grid, een enkele sprintzege in Shanghai daargelaten. Derhalve krijgt de Brit veel kritiek te verduren. Zo zijn er kenners die twijfelen of het voor Hamilton bij één seizoen bij de Scuderia blijft. Zelf schudt hij alle kritiek echter moeiteloos van zich af.

Het podium voor Charles Leclerc tijdens de afgelopen GP van Saoedi-Arabië was een lichtpuntje voor Ferrari. Waar het team vorig jaar nog vijf Grands Prix won, was het in deze eerste fase van het nieuwe seizoen maar zelden goed genoeg voor de top. Ferrari-debutant Lewis Hamilton lijkt echter nog steeds achter de feiten aan te lopen. In Jeddah moest hij meer dan dertig seconden toegeven op zijn teamgenoot uit Monaco.

Reden genoeg voor de vele Hamilton-critici om de kwaliteiten van de 40-jarige Brit in twijfel te trekken. Wanneer hij zelf aangeeft dat hij een ‘hersentransplantatie’ nodig heeft om de SF-25 te begrijpen, biedt dat alleen maar meer munitie voor iedereen die aan hem twijfelt. In aanloop naar de GP van Miami legde Hamilton uit hoe hij alle kritiek van zich afschudt. “Ik denk er gewoon niet echt over na”, verklaarde hij tijdens een persconferentie. “Ik probeer me niet echt te richten op de meningen van mensen die niet weten waar ze het over hebben. Zij hebben tenslotte nooit in mijn schoenen gestaan.”

‘Dan maken we de auto alleen maar slechter’

“Dus ja, ik houd me gewoon gedeisd en probeer te blijven genieten van het werk dat ik doe en van de mensen met wie ik werk”, zei Hamilton met een glimlach. Verder wilde hij weinig kwijt over waarom hij precies worstelt met zijn Ferrari. Onlangs bracht hij nog een bezoek aan de fabriek in Maranello, maar ook daarover hield hij de lippen stijf op elkaar. “Ik kan er weinig aan toevoegen”, aldus Hamilton. “Ik bedoel, toen ik bij Mercedes kwam, waren de eerste zes maanden ook moeilijk. Toen moest ik ook wennen aan de samenwerking met nieuwe mensen.”

“Natuurlijk zijn de ingenieurs met wie ik nu werk gewend aan de afstelling en rijstijl van andere coureurs”, voegde hij eraan toe. “Ik ben misschien wel heel andere dingen gewend. Dus het is een combinatie van een heleboel verschillende factoren.” Hamilton was er niet van overtuigd dat het feit dat Miami een sprintweekend is – net als China – hem in de kaart zou spelen. Hij zinspeelde er echter wel op dat het ingekorte weekend betekent dat er minder kans is op fouten in de afstelling. “Ik kan het niet echt goed uitleggen”, besloot hij. “Ik denk dat het belangrijkste is dat we niet veel veranderingen hebben doorgevoerd – als we al veranderingen hebben aangebracht. In andere weekenden hebben we in aanloop naar de kwalificatie nog zitten sleutelen en de auto slechter gemaakt.”

